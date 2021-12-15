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Послу Украины вручена «Звезда литовской дипломатии»

Фото urm.lt

Завершающему срок полномочий послу Украины в Литве Владимиру Яценковскому в среду вручена награда «Звезда литовской дипломатии».  

Посол удостоен почетной награды за заслуги в развитии литовско-украинских отношений, многолетнюю работу по укреплению двустороннего сотрудничества, а также за углубление стратегического партнерства, сообщил МИД.

«Вы много сделали для укрепления связей Украины и Литвы и доверия между нашими государствами», — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, вручая награду. 

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Посол Яценковский работал в Литве с января 2016 года. 

«Звезда литовской дипломатии» — награда, которой удостаивает МИД Литвы за прославление Литвы за рубежом и развитие межгосударственных отношений. Она вручается с 2010 года. 

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