TOP,Сегодня в мире,Соседи

Польский Люблин назван европейской молодежной столицей 2023 года

Фото pixabay.com

Это звание было присвоено городу после того, как международная коллегия судей решила, что польский город предложит «самую интересную программу мероприятий в Европе с ее уникальной энергией» и идеи, которые вдохновят молодых людей, по словам местных властей.

Количество запланированных мероприятий и объем выделенных средств свидетельствуют о масштабности проекта, говорят в мэрии. «У нас есть все основания для празднования», — сказал мэр Кшиштоф Жук.

реклама

«Благодаря усилиям и приверженности многих мы реализуем разнообразную программу, полную мероприятий, которые претворят в жизнь мечты, увлечения и чаяния молодых людей». Он добавил, что Люблин готовит множество междисциплинарных проектов для молодежи в 2023 году.

Согласно веб-сайту lublin.eu, Люблин был выбран европейской молодежной столицей 2023 года среди таких городов, как румынский Бая-Маре, турецкий Измир, российская Казань и украинский Львов. Европейский молодежный форум присуждает городам титул «Европейская молодежная столица» сроком на один год.

реклама

Инициатива направлена ​​на расширение прав и возможностей молодых людей, расширение участия молодежи и укрепление европейской идентичности посредством культурных, социальных, политических и экономических проектов, ориентированных на молодых людей.

024.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.