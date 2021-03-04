Польский Люблин назван европейской молодежной столицей 2023 года

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Это звание было присвоено городу после того, как международная коллегия судей решила, что польский город предложит «самую интересную программу мероприятий в Европе с ее уникальной энергией» и идеи, которые вдохновят молодых людей, по словам местных властей.

Количество запланированных мероприятий и объем выделенных средств свидетельствуют о масштабности проекта, говорят в мэрии. «У нас есть все основания для празднования», — сказал мэр Кшиштоф Жук.