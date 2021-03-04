Польский Люблин назван европейской молодежной столицей 2023 года

Это звание было присвоено городу после того, как международная коллегия судей решила, что польский город предложит «самую интересную программу мероприятий в Европе с ее уникальной энергией» и идеи, которые вдохновят молодых людей, по словам местных властей.
Количество запланированных мероприятий и объем выделенных средств свидетельствуют о масштабности проекта, говорят в мэрии. «У нас есть все основания для празднования», — сказал мэр Кшиштоф Жук.
«Благодаря усилиям и приверженности многих мы реализуем разнообразную программу, полную мероприятий, которые претворят в жизнь мечты, увлечения и чаяния молодых людей». Он добавил, что Люблин готовит множество междисциплинарных проектов для молодежи в 2023 году.
Согласно веб-сайту lublin.eu, Люблин был выбран европейской молодежной столицей 2023 года среди таких городов, как румынский Бая-Маре, турецкий Измир, российская Казань и украинский Львов. Европейский молодежный форум присуждает городам титул «Европейская молодежная столица» сроком на один год.
Инициатива направлена на расширение прав и возможностей молодых людей, расширение участия молодежи и укрепление европейской идентичности посредством культурных, социальных, политических и экономических проектов, ориентированных на молодых людей.024.by