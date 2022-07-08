Полученных Snoras 105 млн евро не хватит и первому кредитору

Как указал управляющий банка по неплатежеспособности, остаток требований кредиторов Indeliu ir investicijų draudimas составляет около 339 млн евро, а других кредиторов — около 797 млн евро. По словам Гинтараса Адомониса, общая сумма всех неудовлетворенных кредитных требований составляет около 1,136 млрд евро.

Достигнутое недавно соглашение с Julius Baer & Co. Ltd участники рынка неофициально называют крупнейшей суммой мирового соглашения в истории литовского бизнеса.

1 июля стало известно, что администратор Snoras по неплатежеспособности и Julius Baer & Co. Ltd. завершили мировой судебный спор о финансовых операциях бывших руководителей и акционеров обанкротившегося литовского банка, которыми они перевели крупные суммы денег в иностранные банки.

Snoras требовал от Julius Baer 335,2 млн евро. Считается, что его бывшие акционеры и менеджеры Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас использовали этот швейцарский и другие иностранные банки для незаконного присвоения активов Snoras.

Деятельность Snoras была приостановлена ​​в ноябре 2011 года. Антонов и Баранаускас скрываются от правоохранительных органов в России, в Литве их будут судить заочно.

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