Полученных Snoras 105 млн евро не хватит и первому кредитору

Полученных обанкротившимся банком Snoras от швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd. 105 млн евро не хватит и первому кредитору, пишет деловой портал vz.lt.
По данным портала, 105 млн евро будут перечислены в первую очередь страховой компании Indeliu ir investicijų draudimas, которая выплачивала страховые выплаты вкладчикам — она выплатила 1,19 млрд евро, из которых почти 900 млн евро были заимствованы у Министерства финансов. К концу прошлого года компании удалось вернуть почти 848 млн евро.
Как указал управляющий банка по неплатежеспособности, остаток требований кредиторов Indeliu ir investicijų draudimas составляет около 339 млн евро, а других кредиторов — около 797 млн евро. По словам Гинтараса Адомониса, общая сумма всех неудовлетворенных кредитных требований составляет около 1,136 млрд евро.
Достигнутое недавно соглашение с Julius Baer & Co. Ltd участники рынка неофициально называют крупнейшей суммой мирового соглашения в истории литовского бизнеса.
1 июля стало известно, что администратор Snoras по неплатежеспособности и Julius Baer & Co. Ltd. завершили мировой судебный спор о финансовых операциях бывших руководителей и акционеров обанкротившегося литовского банка, которыми они перевели крупные суммы денег в иностранные банки.
Snoras требовал от Julius Baer 335,2 млн евро. Считается, что его бывшие акционеры и менеджеры Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас использовали этот швейцарский и другие иностранные банки для незаконного присвоения активов Snoras.
Деятельность Snoras была приостановлена в ноябре 2011 года. Антонов и Баранаускас скрываются от правоохранительных органов в России, в Литве их будут судить заочно.
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