Поляки, голосовавшие в Литве, поддержали оппозицию

Почти тысяча граждан Польши, голосовавших в Литве на парламентских выборах, в основном поддержали представителей оппозиции, сообщило в понедельник BNS посольство Польши.

Избиратели, прибывшие в дипломатическое представительство, получили два бюллетеня – голосовали по партийному списку в нижнюю палату парламента – сейм – и в одномандатном округе за представителя в верховной палате, Сенате.

На выборах в польский сейм 38,41% голосовавших в Литве избирателей поддержали оппозиционную «Гражданскую коалицию», она в национальных выборах осталась второй.

За правящую партию «Право и справедливость», которая вновь победила на выборах, в Литве проголосовали 28,78% избирателей.

Левый союз остался третьим и в Литве, и в Польше, в Вильнюсе его поддержали 19,02% голосовавших польских граждан.

Другие партии получили менее 10% голосов.

На выборах в Сенат 56,11% голосов получил кандидат «Гражданской коалиции» Казимер Михал Уяздовский, 30,71% голосов получил представитель «Права и справедливости» Марек Рудницкий, 13,18% избирателей отдали голоса члену Гражданского избирательного комитета Польской Республики Цезарю Павлу Каспржаку.

На выборах в польский сейм в Литве голосовал 841 гражданин Польши, на выборах сенаторов – 827. Согласно данным польского посольства, это была рекордная активность.

Правящая в Польше с 2015 года партия «Право и справедливость» вновь победила на выборах и получила абсолютное большинство в парламенте.