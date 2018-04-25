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Руководство Литвы надеется сохранить тесные связи с Польшей после выборов

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В связи с тем, что на парламентских выборах в Польше вновь победила партия «Право и справедливость» (ПС), руководители Литвы надеются сохранить тесные связи с Варшавой. 

Премьер-министр Саулюс Сквернялис поздравил главу польского правительства Матеуша Моравецкого и лидера ПС Ярослава Качиньского с победой. 

«Я бы хотел пожелать успеха в формировании правительства и оправдать надежды, возложенные жителями Польши. Надеемся и далее продолжать тесное и результативное сотрудничество между правительствами Литвы и Польши, начатое в прошлом сроке полномочий», – говорится в поздравлении С. Сквернялиса.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис выразил надежду на то, что «Польша и далее останется нашим стратегическим партнером, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения региональной безопасности».

«С Польшей нас связывает не только общая история, но и живые человеческие связи, поэтому сотрудничество стран должно оставаться тесным и перспективным», – сказал глава парламента. 

«Право и справедливость» после выборов вновь обеспечила абсолютное большинство в польском парламенте. Эта партия правых взглядов находится во власти с 2015 года. 

В отношениях Литвы и Польши ранее ощущалось напряжение, Варшава обвиняла Вильнюс в плохом положении в сфере образования польского нацменьшинства, в узаконенном написании фамилий буквами языка оригинала в паспортах. Правительство Литвы большинство претензий отклонило. 

Все же, отношения Литвы и Польши через несколько лет стали теплеть. Обе страны вновь обмениваются визитами высшего ранга, смягчилась риторика Польши в вопросе нацменьшинства. 

Польша стремится заручиться поддержкой Литвы в споре с ведомствами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями по причине противоречивой судебной реформы. 

Государства сотрудничают в вопросах безопасности, развивают совместные транспортные и энергетические проекты. 

Важный перелом произошел в 2017 году, когда был подписан договор о тарифах перевозки грузов между литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и польской Orlen, владеющей НПЗ в Мажейкяй. 

BNS
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