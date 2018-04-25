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Выборы в Польше: явка самая высокая за 4 года

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Партия Ярослава Качиньского Право и справедливость, правящая в Польше с 2015 года, одержала победу на состоявшихся в воскресенье, 13 октября, очередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает ТАСС.

По данным социологов, Закон и справедливость завоевала 43,6% голосов и может получить 239 мандатов в состоящем из 460 кресел Сейме.

Если подсчеты подтвердятся, команда Качиньского получит возможность продолжать реализацию своей программы, принимая законы самостоятельно без необходимости вступления в какие-либо коалиции.

Крупнейшая оппозиционная сила Гражданская коалиция, в которую вошли партии Гражданская платформа,  Зеленые,  Новочесна  и  Инициатива Польска, по предварительным данным, получила 27,4% и 130 мандатов. 

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил (Левые) получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам. 

Также в парламент проходят Польская коалиция в составе Польской крестьянской партии и партии Кукиз-15 с 9,6% и 34 мандатами и объединение праворадикальных сил под названием Конфедерация с 6,4% и 13 мандатами.

 Как пишет ТАСС, 43,6% − рекордный результат для современной истории польской демократии. Еще ни одна политическая партия не получала столько голосов. Рекордной стала и явка на выборах, которые посетили более 61% избирателей.

Ранее лучшим результатом на польских парламентских выборах была явка 2007 года на уровне 53,88%. 

Напомним, осенью 2018 года партия Право и справедливость победила на местных выборах в Польше, набрав 33% голосов.

korrespondent.net

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