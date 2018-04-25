Популярность русского языка

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литва стала лидером в ЕС по количеству учеников младших классов, изучающих русский язык. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В 2017 году русский учили почти 64% учащихся младших классов литовских, 63,7% эстонских и 59% учеников латвийских школ. Но самый популярный иностранный язык в Литве – английский. Его изучают 97,2% младшеклассников. Русский оказался на втором, немецкий – на третьем месте.

Среди школьников, получающих среднее образование, русский язык наиболее популярен у эстонцев – его изучают 66,4 % жителей республики. Вторую строчку заняли латыши (57,5%), а третью – литовцы (29,4%).

Информация «ЛК», BNS