Повышение зарплат учителям — приоритет министерства

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс, продолжая свои еженедельные визиты в школы страны, побывал в гимназиях Мажейкского района и города Мажейкяй. По словам министра, выступая перед руководителями школ, учителями, он видит их искреннюю преданность своей профессии и понимает необходимость принятия решений на национальном уровне, сообщает Министерство образования.

«Я встречаюсь с учителями, вижу их работу, их настрой, их любовь к ученикам. Учителя имеют огромное значение для нашего государства и его развития, для общества и особенно для детей, которые нуждаются в большом внимании и заботе. Я их прекрасно понимаю. Если бы все зависело от меня, я бы уже сейчас поднял зарплату учителей на 100 процентов », — признался министр А. Монкявичюс.

По его словам, повышение зарплаты учителей рассматривается министерством как приоритетная задача. Планирование государственного бюджета на следующий год предусматривает, что с 1 января 2020 года оклады всех учителей будут подсчитываться на основе максимальных коэффициентов должностных окладов, на это предусмотрено дополнительно 2,4 млн. евро. Дополнительные 22,2 млн евро также запланированы на следующий год для повышения зарплат учителей дошкольного и предшкольного воспитания.

В настоящее время министерство также ведет переговоры об оплате труда учителей с профессиональным Союзом работников образования Литвы, возобновляется коллективный договор с профсоюзом образования и науки Литвы, профсоюзом образования и науки «Солидарность», объединением профсоюзов высших школ Литвы, профсоюзом «Сандрауга» и профсоюзом руководителей просветительных учреждений Литвы.

Министерство образования, науки и спорта напоминает, что в проекте стратегии увеличения оплаты труда в общественном секторе предусматривается, что к 2025 году заработная плата учителей должна составлять не менее 130 процентов . средней заработной платы по стране.

«Это наши большие задачи, которые мы активно обсуждали на заседаниях правительства», — сказал А. Монкявичюс.

По словам министра, наши школы часто обвиняют в неэффективности. «Факты говорят о другом. По расходам на одного ученика Литва отстает от всех стран Евросоюза, кроме Румынии, Болгарии и Хорватии. В некоторых международных исследованиях, таких, как TIMSS, достижения наших учащихся выше среднего по международной шкале. На самом деле я вижу не только экономическую статистику, но и огромный объем работы учителей», — говорит А. Монкявичюс.

Для осуществления второго этапа введения штатной заработной платы уже с начала учебного года дополнительно выделяется 14 млн евро на четыре месяца этого года, соответственно, больше средств ожидается с 1 января 2020 года.

Информация «ЛК», BNS