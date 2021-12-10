Порядок отсрочки части платежей за отопление для вильнюсцев

В случаях, когда компенсация не полагается или она не поможет полностью решить возможные трудности с оплатой счетов, компания предлагает подавать заявление на отсрочку платежей.

Жители, решившие воспользоваться этой возможностью, будут платить за отопление и горячую воду на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оставшаяся сумма будет накапливаться до конца отопительного сезона и выплачиваться равными частями в соответствии с выбранным сроком оплаты — от 1 до 18 месяцев.

Например, если счет за услуги в ноябре 2020 года составлял 60,00 евро, то счет за ноябрь этого года может составить 81,00 евро (60,00 евро + 35%) и выше. Сумма свыше 81,00 евро может быть отложена и выплачена после того, как отопительный сезон закончится. На отложенную сумму будут начисляться проценты, но не более 5 евро в год.

Отсрочка платежей не будет предоставляться автоматически, поэтому жители, решившие воспользоваться этой возможностью, должны будут сами посетить Центр обслуживания клиентов Вильнюсских теплосетей (ул. Спаудос, 6-1) или Вильнюсский городской центр обслуживания клиентов (пр. Конституциес, 3). Здесь будет подписано соглашение, которым будет узаконена отсрочка части платежей.

Клиенты, подписавшие соглашение, в течение отопительного сезона будут платить не более чем на 35% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а остальная часть счета будет отложена, и с нее будет взиматься определенный процент. Отложенные суммы жители смогут ежемесячно отслеживать на своих счетах.

В конце отопительного сезона сумма отсроченных платежей будет разделена на равные части в соответствии с выбранным жителем сроком оплаты, т.е. от 1 до 18 месяцев. Например, если сумма отложенных платежей составляет 300 евро, а выбранный срок уплаты — 6 месяцев, это означает, что каждый месяц придется выплачивать по 50 евро.

Заявление в Вильнюсские теплосети на отсрочку платежа вы можете подать в любое время до конца текущего отопительного сезона. Эта возможность недоступна для бизнес-клиентов. К жителям, которые не подадут заявление на отсрочку и не оплатят свои счета, будет применяться обычная процедура взыскания задолженностей.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt