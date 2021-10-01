Порядок вакцинации в столице

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

С октября все желающие смогут пройти вакцинацию в центре вакцинации Litexpo, работа которого продлена, как минимум, до наступления зимы, а также в оказывающих услуги вакцинации аптеках (список здесь https://vakcina.vilnius.lt) и учреждениях по надзору за личным здоровьем.

Желающие получить первую, вторую или третью, бустерную дозу вакцины в помещении Litexpo могут зарегистрироваться в интернете или позвонить по телефону 1808. Пройти вакцинацию в Litexpo можно без регистрации, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Относительно вакцинации в учреждении по надзору за здоровьем необходимо обращаться напрямую в свое лечебное учреждение.

Информация «ЛК», vilnius.lt