Завершен ремонт перекрестка

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Ремонт перекрестка Лепкальне, Жирню и Минского шоссе завершен. Реконструкция заняла более полутора лет. В столице появился современный безопасный двухуровневый перекресток. При этом необходимо отметить, что пробки на этом участке значительно сократились несмотря на возросший поток автомобилей.

В настоящий момент этот перекресток пересекает около 3,4 тыс. автомобилей в час. В сутки поток составляет около 83 тыс. автомобилей. Это на 24% больше, чем два года назад. Самую большую пользу почувствовали те, кто едет по ул. Жирню и Минскому шоссе. Число таких водителей выросло на треть. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, это один из наиболее интенсивных столичных перекрестков.

Если сравнить утренние и вечерние часы пик в 2019 году и сейчас, можно заметить и сокращение самих пробок. После реконструкции их протяженность составляет примерно 300 метров. В 2019 году шеренги автомобилей составляли почти 900 метров. Заметное улучшение видно в направлении ул. Жирню и Минского шоссе. До реконструкции длина пробок порой составляла до 2 км. Теперь же в самое интенсивное время она сократилась до 800 метров. На развязке оборудован тоннель длиной почти 90 метров, а над ним – регулируемый светофорами перекресток. Над перекрытием оборудовано пересечение восьмиполосного шоссе улицы Лепкальне с приподнятыми пешеходными переходами и островками безопасности. В тоннеле проложены 4 полосы движения, по две в каждом направлении.

Информация «ЛК», vilnius.lt