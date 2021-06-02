Поскольку финансирование обороны в Литве может не достичь 2% ВВП, его могут повысить

Согласно опубликованному в мае ОЭСР прогнозу, экономика Литвы в этом году будет расти интенсивней, чем ожидалось ранее, поэтому соотношение финансирования обороны с ВВС сократится до 1,99%.

В этом году на оборонный бюджет предусмотрен почти 1 млрд. 28 млн евро.

КБФ предложил увеличить расходы на оборону на 20,7 млн евро, чтобы финансирование составило 2,03% ВВП – как предусмотрено законами, сообщил председатель комитета, консерватор Миколас Маяускас.

«Мы предложили предусмотреть не меньше минимального предела, установленного в законе о бюджетных показателях – 2,03%», – сказал BNS парламентарий.

Советник президента Вайдас Аугустинаувичюс назвал решение комитета «правильным».

В сейме прошлого созыва политические парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году выделять на нужды обороны 2,5% ВВП.