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Поскольку Монетный двор Литвы работает убыточно, будет решаться вопрос о его будущем – до середины этого года планируется получить результаты исследования, которое покажет, перспективно ли это предприятие, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

«Мы не можем больше ждать. В данный момент мы готовим условия для исследования о дальнейшей деятельности. Вариантов много – от приватизации, разделения, продажи недвижимого имущества или бизнеса. Я считаю, что после этого анализа у нас будут конкретные предложения акционеру», – цитируются слова председателя Монетного двора Линаса Черешки.

В 2018 году Монетный двор понес убытки в размере 42,5 тыс. евро, а в первом квартале 2019 года предналоговые убытки выросли до 0,5 млн евро. Результаты всего прошлого года еще проверяются аудитом, однако Л. Черешка утверждает, что год завершен с убытками.

100% акций монетного двора принадлежит государству, ими на правах доверия владеет Банк Литвы (Центробанк).