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Спустя 20 лет: Сербия и Косово запустят железнодорожное сообщение

Фото из открытых источников

Сербия и Косово договорились спустя два десятилетия восстановить железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной и завершить строительство автомагистрали между двумя городами. Об этом сообщает Radio Slobodna.

Отмечается, что представители обеих сторон подписали соответствующий меморандум на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В церемонии подписания приняли участие президент Сербии Александар Вучич, специальный посланник президента США Ричард Гренелл и президент Косова Хашим Тачи.

«Мы договорились об открытии железнодорожного и автомобильного сообщения … Как вы знаете, мы уже договорились об авиарейсах между Белградом и Приштиной, так что это два новых соглашения», — сказал Гренелл после подписания.

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Хашим Тачи подчеркнул, что сегодняшнее соглашение о железной дороге и автомобильное сообщение является «лучшим сигналом о том, что в регионе будет мир, экономическое развитие и рабочие места».

Президент Сербии заявил, что переговоры с Приштиной были непростыми, а подписанные соглашения имели большое значение.

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет между Сербией и Косово запустят авиасообщение. Осуществлять пассажирскую перевозку между Сербией и Косово будет немецкая авиакомпания Lufthansa.

korrespondent.net

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