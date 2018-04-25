Спустя 20 лет: Сербия и Косово запустят железнодорожное сообщение

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Сербия и Косово договорились спустя два десятилетия восстановить железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной и завершить строительство автомагистрали между двумя городами. Об этом сообщает Radio Slobodna.

Отмечается, что представители обеих сторон подписали соответствующий меморандум на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В церемонии подписания приняли участие президент Сербии Александар Вучич, специальный посланник президента США Ричард Гренелл и президент Косова Хашим Тачи.

«Мы договорились об открытии железнодорожного и автомобильного сообщения … Как вы знаете, мы уже договорились об авиарейсах между Белградом и Приштиной, так что это два новых соглашения», — сказал Гренелл после подписания.