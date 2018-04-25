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В Польше официально учрежден новый праздник

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня польской науки, который будет отмечаться ежегодно 19 февраля.

Как отмечается в пояснительной записке к Закону о принятии праздника, его главная цель — «выражение высочайшего признания достижений отечественных ученых в истории польской нации и государства за 1000 лет». Авторы проекта отмечают, что на протяжении веков наука была ключевым импульсом интеллектуального, социального и экономического развития.

Польские ученые и их открытия имели огромное значение в чрезвычайно сложных условиях для всей нации. Во время разрушительных войн, разделений и оккупации именно наука играла важную роль в формировании последующих поколений поляков, чувствующих ответственность за судьбу общества.

Открытия польских исследователей часто оказывали огромное влияние на ход истории всего человечества. Среди наиболее выдающихся отечественных ученых, помимо Николая Коперника, в день которого и утвержден  новый государственный праздник, — Ян Гевелий, Игнаций Лукасевич,  Кароль Ольшевский, Сигизгмунт Врублевский, Мария Склодовская-Кюри, Людвиг Гиршфельд, Стефан Банах и многие другие.

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Несмотря на то, что День польской науки — крайне важный для нации праздник, этот день не будет выходным.

024.by

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