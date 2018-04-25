В Латвии начал работу интернет-магазин IKEA

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Шведская компания по продаже товаров для обустройства дома IKEA открыла интернет-магазин в Латвии, подтвердили LETA представители компании.

Если раньше жители Латвии в интернете могли только ознакомиться с предложением IKEA, однако для покупки товара необходимо было ехать в магазин, то теперь продукцию IKEA латвийцы смогут заказывать в интернете.

В то же время представители IKEA отметили, что на данный момент услугами интернет-магазина могут пользоваться только владельцы карты клиента IKEA Family.

Дело в том, что в Латвии работа интернет-магазина будет начата постепенно. Сейчас он открыт только для части участников программы лояльности IKEA, однако, когда система и все ее инструменты будут полностью проверены, IKEA откроет интернет-магазин для всех латвийских покупателей.