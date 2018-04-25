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После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

На минувшей неделе президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетили дочь, обучающуюся в Южной Корее.  

Представители президента утверждают, что рейс из Японии в Вильнюс через Сеул и прочие дорожные расходы он оплатил за счет семейных средств. 

О посещении Г. Науседой Южной Кореи заранее не сообщалось. 

«В минувшие выходные, возвращаясь после завершившегося в пятницу визита в Японию, президент с госпожой Дианой побывали у учащейся в Южной Корее дочери и поздравили ее с днем рождения. Дочь президента изучает в одном из университетов Сеула магистерскую программу медийной коммуникации», –  сообщила BNS группа связей президента с общественностью.

Фото BFL/Греты Скарайтене

«Президент вернулся в Вильнюс в воскресенье вечером.  Билеты, как президента, так и госпожи Дианы из Японии до Вильнюса через Сеул, расходы на гостиницу и прочие дорожные расходы были оплачены на средства семьи президента», – говорится в ответе администрации.

Между тем, делегация, которая находилась вместе с президентом в Японии, вернулась в Вильнюс в пятницу вечером. 

Из-за рейса в Южную Корею программа визита президента в Японии не корректировалась. 

Г. Науседа в Японии присутствовал на церемонии интронизации нового императора Нарухито. 

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