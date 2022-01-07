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Череда новогодних вечеринок с обилием калорийных угощений и сладких десертов может обернуться не только массой приятных воспоминаний, но и неприятными последствиями от переедания. Грамотная послепраздничная разгрузка поможет быстро прийти в форму и минимизировать последствия гастрономического загула. Восстанавливаем организм после затяжных застолий легкими блюдами.

Табуле из свежих овощей с киноа

1 помидор, 1 огурец, 1 красный и 1 желтый сладкий перец, маленький пучок петрушки 1 ст. л., сока лайма, оливковое масло для заправки, 100 г киноа.

Крупу заливаем 250 мл воды, доводим до кипения, подсаливаем и варим до готовности. Овощи нарезаем небольшими кусочками, смешиваем с киноа, зеленью, заправляем соком лайма и оливковым маслом. При необходимости подсаливаем.

Куриная грудка с грибами в нежирном соусе

3 куриных филе, 1 луковица, 150 г шампиньонов, 250 г натурального йогурта, 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 ч. ложки лимонного сока, сушеная смесь прованских трав, соль, перец, немного петрушки и растительного масла.

Лук мелко режем и обжариваем до прозрачности. Добавляем в сковороду филе и подрумяниваем со всех сторон. Грибы режем пластинками и отправляем к курице. Замешиваем соус из йогурта, горчицы, лимонного сока, трав и соли. Заливаем курицу и тушим на медленном огне под крышкой 30 минут. Подаем, посыпав зеленью.

Овощная запеканка с фетой

По 300 г брокколи и цветной капусты, 1 — 2 морковки, 1 цукини, немного оливкового масла, 150 г сыра фета, соль, перец, зелень, сметана или йогурт для подачи.

Обе капусты разделяем на соцветия, морковку нарезаем толстыми колечками (в идеале фигурным ножом), цукини — крупным кубиком. Бланшируем овощи 5 минут в кипятке, откидываем на дуршлаг. Форму смазываем маслом, выкладываем овощи, поливаем оливковым маслом, солим-перчим. Фету крошим пальцами, засыпаем овощи сверху. Запекаем 30 минут при температуре 180 °С. Подаем со сметаной или йогуртом, посыпав зеленью.

Фасолевый салат

Куриные яйца 2 шт., фасоль красная консервированная 450 г, сельдерей 80 г, сладкий перец 100 г, репчатый лук 100 г, легкий майонез 100 г, горчица ½ ч. л., сладкий маринад 80 мл, соль – 1 ч. л.

Куриные яйца сварить вкрутую. Репчатый лук, сельдерей, сладкий перец и яйца нарезать кубиками. Ингредиенты перемешать, добавить к ним фасоль, салат заправить майонезом и маринадом, приправить солью и перцем по вкусу. Перед подачей блюдо с салатом нужно поставить в холодильник хотя бы на пару часов.

Запеченная рыба с овощами

Филе рыбы (любой) 300 г, томаты 2 шт., петрушка или укроп, сладкий перец 1 шт., соль и перец.

Помидоры нарезать кружочками, а перец – полосками. Противень застелить фольгой для выпекания. Но нее выложить рыбное филе, приправить его солью и перцем. Сверху аккуратно уложить веточки укропа или петрушки, сладкий перец и томаты. Ингредиенты блюда завернуть в фольгу и отправить в духовку примерно на 25-30 минут при температуре 180 градусов.