Последствия карантина

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В Литве во время второго карантина все больше людей обращаются за психологической поддержкой и едой, говорят представители общественных организаций. Об этом сообщает BNS.

«Основная потребность, которую мы почувствовали, особенно во время второй волны пандемии, — недостаток продуктов питания. Если мы сравним первую и вторую волну пандемии, то количество людей, приходящих в наши пункты раздачи еды и в столовые, в некоторых местах утроилось», — сообщила генеральный секретарь Caritas Дейманте Букейкайте.

В качестве примера она привела город Тяльшяй, где в первой половине этого года за горячей едой обычно приходили 40 человек, а сейчас приходит около 80.

Кроме того, душевное состояние людей ухудшается из-за изоляции. По данным представителей общественных организаций, особенно сказывается повторный карантин, люди находятся на самоизоляции, и это значительно усиливает чувство одиночества.

Информация «ЛК», BNS