Последствия пандемии

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

Пандемия коронавируса в Литве вызвала больше гуманитарных последствий, чем экономических, считает старший экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис, сообщает BNS.

По его словам, смертность в Литве в прошлом году на 78% превысила средний показатель за последние три года, поэтому приоритетом должна оставаться стабилизация их количества.

«Если посмотреть на гуманитарные последствия, избыточную смертность, становится очевидно, что у нас одни из самых плохих показателей в Евросоюзе», – заявил Н. Мачюлис на бизнес-форуме.