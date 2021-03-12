Последствия пандемии

Пандемия коронавируса в Литве вызвала больше гуманитарных последствий, чем экономических, считает старший экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис, сообщает BNS.
По его словам, смертность в Литве в прошлом году на 78% превысила средний показатель за последние три года, поэтому приоритетом должна оставаться стабилизация их количества.
«Если посмотреть на гуманитарные последствия, избыточную смертность, становится очевидно, что у нас одни из самых плохих показателей в Евросоюзе», – заявил Н. Мачюлис на бизнес-форуме.
«Между тем вторая волна пандемии принесла литовской экономике меньше негативных последствий, чем прошлогодняя, весенняя. Если тогда расходы населения сократились почти на треть, то сейчас — на одну десятую, и только в тех специфических сферах, где ограничены возможности траты денег – путешествия, гостиницы, рестораны и некоторые услуги в сфере времяпрепровождения. Но это не очень негативное влияние на экономику в целом, ведь доля замороженного сектора, который находится в глубоком кризисе и которому требуется помощь, составляет менее одной десятой ВВП», – сказал Н. Мачюлис.
По данным Департамента статистики, в 2020 году экономика Литвы сократилась на 0,8%. Это было одно из самых низких падений в экономике стран Евросоюза, затронутых пандемией.
Информация «ЛК», BNS