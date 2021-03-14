Посол: сохранена возможность получения для Rail Baltica исключительного финансирования ЕС

В июле прошлого года лидеры стран ЕС достигли политического соглашения о выделении средств Rail Balticai, однако некоторые европарламентарии хотели сделать так, чтобы эти деньги не были изначально связаны с одним проектом, а на средства могли претендовать и другие.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьеры Латвии и Эстонии призвали премьера председательствующей в Совете ЕС Португалии на переговорах с ЕП отстаивать финансирование Rail Baltica в новом бюджете.

В совместном письме они заявили, что успешный исход переговоров позволил бы обеспечить слаженный процесс ратификации, который необходим для действия Фонда восстановления ЕС. Часть брюссельских медиа расценила это как косвенную угрозу ветировать фонд, если не будет обеспечено финансирование железнодорожного проекта.

Проложить железную дорогу Rail Baltica от Таллина до Варшавы планируется до 2026 года.