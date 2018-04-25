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Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

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TOP,Бизнес,Новости,Образование

Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Решение об отзыве молочной продукции из продажи было принято на фоне того, что в производстве использовалось сырое молоко, потенциально загрязненное вредными веществами, выделявшимися при пожаре в Алитусе.

Всего из продажи изъяли 382 тонны молочной продукции, сообщает пресс-служба Государственной продовольственной и ветеринарной службы республики (VMVT).

При производстве продукции было использовано в общей сложности около двух процентов сырого молока, закупленного на пострадавших от пожара территориях.

Компании Rokiškio sūris, Rokiškio pienas, Varėnos pienelis, Rivona и Marijampolės pienо кonservai из такого смешанного молока произвели около тысячи тонн различной продукции, большая часть которой (около 70 процентов) находится на складах компаний и на рынок не поступила.

Список возможно небезопасных товаров: молоко, сметана, йогурты и кефир. С прилавков должны убрать продукцию этих компаний со сроком годности до 15 ноября. Об этом должны информировать покупателей. Клиентов, которые купили эти товары, просят вернуть их в магазин вместе с чеком, тогда им вернут деньги.

Хозяйствам, которые попали в загрязненную территорию, запрещено продавать молоко скупщикам. Это молоко нельзя употреблять в пищу, продавать на рынках и т.д. Скупщикам запретили скупать молоко у компаний, находящихся на загрязненной территории.

Министерство сельского хозяйства объявило, что пострадавшим от пожара на Алитусском заводе по переработке шин будет выплачена компенсация. Механизмы возмещения будут обсуждаться в правительстве в следующий понедельник.

BNS
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