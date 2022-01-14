Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В связи с повышением минимальной месячной зарплаты увеличилась и фиксированная часть пособия по безработице – она составляет 169,87 евро (или 23,27 проц. минимальной месячной зарплаты).

Напомним, что пособие по безработице состоит из двух частей — фиксированной и переменной.

Как поясняет пресс-служба Содры, переменная часть зависит от вашего дохода. При расчете переменной части пособия по безработице учитывается застрахованный доход в течение 30 месяцев, предшествующих концу предыдущего календарного месяца с даты регистрации статуса безработного в Службе занятости.

Переменная ежемесячная часть пособия по месяцам оплаты:

в первый-третий месяц выплаты пособия по безработице — 38,79 % от среднего застрахованного дохода лица;

в четвертый-шестой месяц — 31,03 %;

в седьмой-девятый месяц — 23,27 %.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ