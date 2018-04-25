Посольство Китая: мы отметаем все обвинения разведки Литвы

В сообщении говорится, что китайские «инвестиции и сотрудничество не является орудием геополитики Китая, напротив, это обеспечивает много новых рабочих мести возможности развития для разных стран».

Посольство утверждает, что «Китай является верным защитником кибернетической безопасности».

«Обвинения Китая в создаваемой угрозе технологий связей 5G и шпионажа Китая в одной международной социальной сети совершенно не обоснованы и не базируются на весомых аргументах», – говорится в сообщении.

В нем также указывается, что Китай никогда не стремился к военной экспансии или мировому доминированию.

«Мы призываем литовские разведывательные ведомствам отказаться от своего менталитета Холодной войны мышления «нулевой игровой суммы», а также стремиться к безопасности путем сотрудничества, а не пропаганды враждебности», – говорится в сообщении.

Во вторник в традиционном ежегодном отчете об оценке угроз нацбезопасности, литовская разведка сообщила, что в кибернетическом пространстве заметна вредительская деятельность китайских кибернетических сил.

По информации разведки, Китай расширяет свое влияние в мире, экономическими рычагами обеспечивая себе поддержку других стран по разным важным для Пекина политическим вопросам.

«За счет развития технологий и экономического влияния Китая повышает геополитическое влияние и создает предпосылки для уязвимости стран, участвующих в его экономических проектах. Посредством инициативы «Один пояс-один путь» и других проектов стратегического развития Китай стремится к глобальному экономическому доминированию и технологическому превосходству», – говорится в отчете разведки.

Китайская разведка же ищет цели в Литве через социальную сеть LinkedIn, сообщила во вторник литовская разведка.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что мишенями обычно становятся бывшие и настоящие госслужащие, специалисты информационных технологий, работники оборонного сектора и ученые.

Литовские разведчики отмечают, что быстро развивающий военно-промышленный комплекс Китая «создаст предпосылки для проецирования военной мощи во всем мире».

В отчете также говорится, что «по причине частично совпадающих стратегических интересов Китай развивает и политическое, военное сотрудничество с Россией, стремясь снизить влияние Запада».

Во вторник директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной сети пятого поколения (5G) создает риски безопасности.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии «много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков».