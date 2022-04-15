Посольство России сохранит нынешнее название 

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Посольство России сохранит свое нынешнее название и понизит уровень дипломатического представительства между странами, сообщило BNS Министерство иностранных дел Литвы.

В ответ на жестокие убийства мирных жителей на окраине Киева, в Буче, правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства между Литвой и Россией и указало послу этой страны покинуть Литву. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Отвечая на вопросы BNS, в МИД сообщили, что после этого решения название посольства России в Литве останется прежним, а посол России Алексей Исаков должен покинуть страну в течение семи дней с момента вручения ноты.

Министерство иностранных дел заявляет, что Генеральное консульство в Клайпеде должно быть закрыто в течение 15 дней после вручения ноты, а сотрудники должны покинуть территорию Литвы в течение этого же времени.

Литва также отозвала своего посла из Москвы Эйтвидаса Баярунаса, который уже вернулся домой.

После решения Литвы понизить уровень дипломатического представительства государства будут поддерживать отношения на уровне нижестоящих дипломатов – поверенных в делах.

Тем временем решение Литвы закрыть российское консульство в Клайпеде окажет минимальное влияние на литовский бизнес.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что российские консульства выдают визы сотрудникам компаний для деловых поездок, но сейчас они уже не актуальны для большей части бизнеса, который работал с Россией.

«Поскольку я знаю, что указом президента России отменен упрощенный визовый режим для прибывающих в Россию из Евросоюза, возможно, эти консульства больше не выдают визы, поэтому в них нет необходимости», — добавил он.

«Консульства, когда визы не выдаются, сегодня не так необходимы и нужны, но, конечно, это не увеличит общение», — сказал BNS В. Янулявичюс.

Он отметил важность сохранения возможности получить визы и приехать в Россию для завершения определенных дел, таких, как увольнение работников или иное закрытие деятельности.

По его словам, к 2014 году с Россией работало около 260 средних и крупных компаний. После 2014 года их количество сократилось примерно до 100, а сейчас остались единицы, большая часть которых также уходит из страны.

Генеральный директор конфедерации Ричардас Сартатавичюс также заявил, что консульства в других странах обычно помогают бизнесу найти партнеров или обратиться за различной помощью, но, если литовские консульства в России закроются, бизнес от этого не пострадает.

«Это просто стало известно нам. Мы точно выживем», — сказал он BNS.

По мнению МИД, если Россия решит также закрыть и литовские консульства, то влияние на литовский бизнес будет минимальным, так как их экономические функции возьмет на себя посольство Литвы в России.

Министерство также заявило, что большая часть литовского бизнеса Литвы уже переориентировалась на другие рынки и что экономическая зависимость Литвы от России резко снизилась за последние десятилетия.

«Литовские бизнес-субъекты всегда призывали к самостоятельной оценке потенциальных рисков, возникающих в связи с развитием экономических отношений с Россией и другими режимами. Война против Украины, развязанная Россией, лишь еще больше подчеркивает нашу общую цель – прекратить все экономические и торговые отношения с агрессором», – заявили BNS в министерстве.