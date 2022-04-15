Пятый пакет санкций в действии

Фото BFL/Мартинаса Видзбелиса

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз движется в «правильном направлении» и отказывается от импорта нефти и газа из России, но оптимизма по этому поводу пока мало.

По его словам, риторика высших должностных лиц ведомств блока говорит о том, что политические решения приняты, но есть вопросы о сроках их реализации.

Если озвучивается формулировка «рано или поздно от газа и нефти откажутся», то можно сделать вывод, что это уже решено, остается только вопрос времени», – заявил глава литовской дипломатии.

«С одной стороны, можно сказать, что мы уже движемся в правильном направлении, с другой — вопрос в том, сколько еще людей должно погибнуть», – добавил он.

Новые санкции

Европейский союз утвердил эмбарго на поставки угля из России и запрет на прибытие в порты Евросоюза судов, зарегистрированных в РФ.

«Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», – отмечается в документе Совета ЕС.

Страны Сообщества импортируют 45% потребляемого каменного угля из России, что составляет 4 млрд евро в год.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике сообщается, что постановление Совета ЕС предусматривает «дальнейшие запреты на экспорт, касающиеся топлива для реактивных двигателей и других товаров, таких, как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, чувствительное оборудование и оснащение для транспорта».

ЕС также запрещает «импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки» из РФ, сказано в документе.

В нем отмечается, что запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро, соответственно.

Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом России и Беларуси не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

«Исключения составляют перевозка ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу», – говорится в документе. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Сам запрет подразумевает «предотвращение транспортировки товаров наземным путем в пределах ЕС, в том числе транзитным транспортом».

Запрет также не распространяется и на осуществляемый через Литву транзит в Калининград.

Грузовикам России и Беларуси предоставлен семидневный срок, чтобы покинуть территорию ЕС.

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

Клайпедский порт готов не впускать российские суда

Запрет на прибытие в порты ЕС судов, зарегистрированных в РФ, не вызовет проблем для Клайпедского порта – он готов отказать в заходе российским кораблям, говорит глава порта Альгис Латакас.

Только 122 из 6552 судов, заходивших в Клайпедский порт, были зарегистрированы в России. По словам А. Латакаса, их потеря не создаст проблем.

«В зависимости от года их было больше и меньше – от 180 до сотни. Те, что побывали в последнее время, приспособлены для перевозки грузов специального назначения, например, железной руды. Мы не усматриваем никаких проблем в том, что этот тип судов не сможет зайти, потому что эти грузы могут перевозиться и судами других стран», — заявил глава дирекции порта.

По словам А. Латакаса, запрет должен вступить в силу в ближайшее время, Клайпедский порт к нему полностью готов.

«Сегодня такой документ есть, я не знаю, действует ли «минута молчания» с момента принятия пятого пакета санкций, – как только он вступит в силу, российские корабли не будут заходить в Клайпедский порт, мы полностью готовы для реализации решения, у нас есть для этого средства», – сказал BNS А. Латакас.

По словам главы порта, в настоящее время в Клайпедском порту находится одно судно, зарегистрированное в России, оно стоит на ремонте – после вступления санкций в силу таким судам должен быть предоставлен срок выхода, возможны и другие исключения.

«Также очень важно знать, что, вероятно, будут исключения по гуманитарным вопросам, несанкционированным товарам, определенным ограничениям. Этот документ нужно будет очень внимательно изучить, чтобы мы не допустили ошибок», — сказал А. Латакас.

Запрет на вход российских судов во внутренние воды и порты действует в Великобритании и Канаде еще с начала марта.

Из-за эмбарго не пропустили российские и белорусские грузы

После того, как с вечера минувшей пятницы вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза, запрещающий грузоперевозчикам России и Беларуси осуществлять деятельность в государствах — членах ЕС, в Литву из Беларуси и России к утру понедельника не было пропущено около 250 фур с грузами, информировал BNS Департамент таможни.

«Мы не пропустили в Литву со стороны Беларуси и Калининграда 250 попавших под санкции грузовиков — за период с вечера пятницы до утра понедельника», – сказал BNS заведующий отделом коммуникации Департамента таможни Витас Волунгявичюс.

Как сказал представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас, после того, как в выходные таможенники и пограничники перестали пропускать фуры из Беларуси, наметилось сокращение их потока.

«Вполне вероятно, что из-за вступивших в силу санкций проезжающих через Литву будет меньше, потому что информация среди водителей уже «ходит», так что, естественно, зная, что не будет пропущен, человек, скорее всего, не поедет, потому что с логистической точки зрения это большие убытки», – сказал BNS Р. Пукинскас.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на пунктах погранконтроля с Литвой в понедельник утром проверки ожидали 110-340 грузовиков. Между тем с литовской стороны на границе с Беларусью очереди грузовиков за выходные еще больше выросли, на всех пунктах проверки приходится ожидать по нескольку суток. Увеличились и очереди грузовиков на границе с Калининградской областью России.

По данным Литовской дирекции пунктов погранконтроля, въезда в Беларусь ожидали от 400 до 740 грузовиков, а въезда в Калининградскую область в Кибартай – 73 грузовика.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ