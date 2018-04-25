Посольство России в Литве о железнодорожном транзите пассажиров

1. Граждане РФ смогут перемещаться транзитом через территорию Литовской Республики только транзитными поездами № 030/029 «Калининград – Москва – Калининград» и № 080/079 «Калининград – Санкт-Петербург – Калининград» и только при наличии выданного им упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге (далее – УПД-ЖД).

Максимальное количество граждан РФ в одном транзитном поезде составляет 100 (сто), применяя правило прореженной перевозки пассажиров, т.е. не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров (более 10 человек) проезд разрешен не будет.

2. Граждане РФ, имеющие Шенгенскую визу или другой документ, который предоставляет право прибыть на территорию Шенгенского пространства, а также упрощенный транзитный документ, транзитными поездами через Литовскую Республику пропускаться не будут.

3. Пассажирам, имеющим очевидные признаки заболевания дыхательных путей, следовать транзитом через территорию Литовской Республики разрешено не будет.

4. С 19 марта с.г. транзитными поездами не будут следовать сотрудники консульской службы Литовской Республики, поэтому при выполнении пограничной проверки на железнодорожных пунктах пограничного контроля Литовской Республики через территорию Литовской Республики будут пропускаться только граждане РФ, которые внесены в окончательный список пассажиров, следующих конкретным транзитным поездом.

При приобретении билета потенциальные пассажиры транзитного поезда должны будут заполнить анкету в электронном виде на сайте https://std.urm.lt/std-external/pages/application/edit.xhtml , распечатать её и подписать.

Заполненную анкету будет необходимо отдать персоналу поезда, который по прибытии транзитного поезда в Москву, Калининград или Санкт-Петербург передаст эти анкеты, сложенные в соответствии с номером вагона и номером места пассажира в вагоне, представителям Посольства Литовской Республики в Российской Федерации, Генеральных консульств Литовской Республики в Калининграде и Санкт-Петербурге.

5. При заполнении анкеты должен быть указан адрес электронной почты, на который после принятия решения о выдаче УПД-ЖД, будет выслана копия УПД-ЖД. При пересечении государственной границы Литовской Республики гражданин РФ вместе с действующим проездным документом должен будет предоставить копию УПД-ЖД.

6. Граждане РФ, которые приобрели железнодорожные билеты до 00:00 часов 19 марта с.г., обязаны отправить по электронной почте sts@urm.lt сканированную копию листа паспорта с личными данными и проездного билета. После принятия решения о выдаче УПД-ЖД, им будет направлена копия выданного УПД-ЖД.



Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Литовская Республика предлагает гражданам РФ в период карантина воздержаться от не необходимых поездок железнодорожным транспортом в/из Калининградскую/ой области.

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