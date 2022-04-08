Поспешная реформа

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Литовские учреждения профессионального образования настигло неожиданное известие – в срочном порядке планируется реорганизация сети учреждений профобразования, которая должна вступить в силу с 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба Демократического союза «Во имя Литвы».

«История повторяется. Как и в случае с программой «Школа тысячелетия», реорганизацией сети общеобразовательных школ и реформой коллегий, так и в этот раз Министерство образования, науки и спорта «печет» реформы практически в полной изоляции от общества, образовательных сообществ, муниципальных учреждений, Сейма и президентуры», — говорит Лайма Нагене, член фракции Демократического союза «Во имя Литвы».

Представители фракции отмечают, что Министерство образования, науки и спорта ни словом не упомянуло о реорганизации сети учреждений профессионального образования и центров обучения рынка труда в новостном разделе своего интернет-портала.

Кроме того, парламентарии подчеркивают, что в реорганизацию сети учреждений профессионального образования внесено предложение объединить некоторые из них с центрами обучения рынка труда, о чем не упоминается ни в стратегических документах страны, ни в программе развития образования. По их словам, в плане реализации действующей программы правительства есть только один туманный намек: «Пересмотреть сеть учреждений профессионального образования — оценить имущество, находящееся в их управлении, развитие национальной и региональной экономики и потребностей рынка труда».

«Трудно признать, но, оценивая в целом, теперь можно сказать, что характерная черта этого министерства — не слышать и не обсуждать», — отметила заместитель старосты сеймовской фракции Демократического союза «Во имя Литвы» Рима Башкене.

По мнению депутатов Сейма, реорганизацию сети учреждений профессионального образования запланировано осуществить в срочном порядке, а заявленную возможность самоуправлениям и учреждениям профессионального образования вносить в министерство предложения по реорганизации сети можно расценивать лишь как неудобную формальность. В проекте приказа указано, что процедуры по реорганизации начнутся не позднее 30 апреля 2022 года.

По словам члена сеймовской фракции Демократического союза «Во имя Литвы» проф. Вилии Таргамадзе, создается впечатление, что это правительство давно не думает о демократии и обсуждении вопросов, а также забыло, что образование не является собственностью одного человека, группы или партии.

«К сожалению, эта реформа министерства опять, по сути, спускается сверху, реорганизация в профессиональном образовании происходит тайно, с сообществом не обсуждается, информация не доходит даже до социальных партнеров и общественности, а представлен лишь уже подготовленный проект приказа. Возможно, по согласованию с тем или иным директором школы. Комитет Сейма по образованию и науке зачастую информируют, когда проект уже подготовлен, а также когда уже принято решение министерства. То же самое произошло и с профессиональными училищами», — отметила проф. В. Таргамадзе.

По мнению парламентариев, анализ предпосылок развития сети учреждений профессионального образования, проводимый Министерством образования, науки и спорта, основан на демографических показателях и их прогнозах, без учета специфики и потребностей конкретных регионов, особенностей и потребностей конкретных профессиональных учебных заведений. Вышеупомянутое исследование шокирует своей поверхностностью: не проведен анализ затрат и результатов, в нем не выяснено, сколько стоит содержание студентов, сотрудников и зданий для каждого конкретного учреждения профессионального образования, рентабельность учреждений не была оценена.

«Остается совершенно непонятным, почему министерство, планируя эту реформу, не проявляет заинтересованности в ее обсуждении в Комитете Сейма по образованию и науке, почему оно не организовало обсуждения с представителями Промышленной палаты, работодателями, региональными советами», — говорит Л. Нагене.

Отметив, что эта слишком поспешная реформа требует всестороннего обсуждения, фракция Демократического союза «Во имя Литвы» обратилась в правительство и к министру образования, науки и спорта.