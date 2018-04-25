Постановление о службах

В связи с введением правительством Литовской Республики карантина богослужения будут временно совершаться при закрытых дверях храма без присутствия прихожан. (Как пояснили «ЛК» в канцелярии Виленско-Литовской епархии, освящение традиционных пасхальных блюд для прихожан в храме или прихрамовой территории проводить не будут).

Несмотря на всю сложность ситуации, Православная Церковь не оставляет людей без пастырской заботы и попечения. Исповедаться и причаститься можно в индивидуальном порядке по согласованию со священником. Вне богослужений храмы будут открыты ежедневно для частной молитвы и подачи поминовений.

Инф. Канцелярии Виленско-Литовской епархии