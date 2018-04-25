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Поступления от акцизов на алкоголь в этом году увеличились на 7,6%

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Поступления от акцизов на алкоголь в Литве за десять месяцев нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличились на 7,6% до 279,514 млн евро.

По данным Государственной налоговой инспекции, декларированные акцизы на алкоголь только в октябре составили 28,376 млн евро – на 1,8% меньше, чем год назад.

Акцизы на крепкие спиртные напитки в этом году увеличились на 11,7% до 170,969 млн евро, на вино – на 10,3% до 31,016 млн евро, на промежуточные продукты – на 2,5% до 6,22 млн евро, на пиво – уменьшились на 1,6% до 71,322 млн евро.

Объемы оптовой торговли крепкими спиртными напитками, по данным акцизных складов, в январе — октябре увеличились на 6,3%, объемы торговли вином – на 7,5%, промежуточными продуктами — на 2,1%, объемы торговли пивом уменьшились на 1,6%.

Поступления акцизов на горючее увеличились на 3,6% до 692,949 млн евро, акцизов на табачные изделия – на 2,1% до 252,728 млн евро.

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