Поток дезинформации в июле

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Поток дезинформации о Литве по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем на 20 процентов, сообщил Департамент стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы.

В июле установлено 485 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности, их было на 111 больше по сравнению с прошлым месяцем.

Среди тем дезинформации доминировали темы из жизни в Литве, такие, как активная внешняя политика Литвы – позиция по вопросу режимов в России и Беларуси, поддержка суверенитета Украины, членство в НАТО. Такие сообщения составили 35% от всех случаев дезинформации.