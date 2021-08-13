Поток дезинформации в июле

Поток дезинформации о Литве по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем на 20 процентов, сообщил Департамент стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы.
В июле установлено 485 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности, их было на 111 больше по сравнению с прошлым месяцем.
Среди тем дезинформации доминировали темы из жизни в Литве, такие, как активная внешняя политика Литвы – позиция по вопросу режимов в России и Беларуси, поддержка суверенитета Украины, членство в НАТО. Такие сообщения составили 35% от всех случаев дезинформации.
Также отмечалась эскалация негативного имиджа Литвы в СМИ, которые контролирует Беларусь, что было вызвано напряжением в отношениях между странами из-за мигрантов.
Часть каналов враждебной информации формировали имидж Литвы как недемократической страны, в которой нарушаются права человека. Такая активность может быть связана с приговором суда в шпионском деле.
Тема обороны, по мнению военных аналитиков, также постоянно возникала, хотя отмечалось небольшое снижение по сравнению с июнем.
Упоминались во враждебном информационном пространстве и учения НАТО, которые традиционно представляются как несущие угрозу безопасности соседних стран.
Литовские военные аналитики обращают внимание, что в июле достаточно широко обсуждался вопрос о новом генеральном секретаре НАТО, среди кандидатов упоминалась и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
В большинстве статей Литву обвиняют в русофобии, а ее возможное лидерство в НАТО окажет негативное воздействие на будущее альянса и плохо повлияет на отношения с Россией.
Во враждебном информационном пространстве было уделено внимание и похоронам партизана Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе, который был приговорен к смертной казни в советское время. На эту тему зафиксировано 8 информаций.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ