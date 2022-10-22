Подчеркивается, что когда 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, произошел перелом во вражеской коммуникации.

«Были задействованы все возможности СМИ, источники и информационные каналы разного уровня начали распространять дезинформационные сообщения, будто Россия напрямую воюет с НАТО», — говорится в сообщении военных аналитиков.

При этом подчеркивается, что дата 21 сентября была выбрана для выступления Путина целенаправленно – именно в это время в Нью-Йорке проходила 77-я сессия Генассамблеи ООН. По мнению аналитиков, это было направлено на то, чтобы привлечь внимание мира к транслируемому Россией нарративу и «продемонстрировать его значимость в глобальном дискурсе».

«С 21 сентября подконтрольные Кремлю СМИ распространяют издевательские сообщения и унижают авторитет лидеров, собравшихся на Генассамблею ООН, — якобы страны ЕС в отчаянии и растерянности после заявлений Путина, а новость о частичной мобилизации вызвала тревогу на Западе, а собравшиеся в штаб-квартире ООН представители стран мира впали в панику», — говорится в сообщении.

Враждебно настроенные СМИ стремились очернить страны Балтии, публиковали статьи, в которых реакция литовской политической элиты на мобилизацию сравнивалась с вулканом, из которого «извергается красная раскаленная лава».

Военные аналитики отмечают, что также в сентябре была активная эскалация темы «ядерного военного шантажа», доминировавшей до инцидента 27 сентября на газопроводе «Северный поток».

Искаженные заявления высокопоставленных представителей государств Альянса о том, что они выступают за возможность применения оружия массового уничтожения против России.

После взрывов на газопроводе «Северный поток» ответственные российские чиновники обвинили США в саботаже.

ЕС и особенно страны Балтии также обвиняются в саботаже с целью получения финансовой выгоды.

В сентябре тема литовско-российских отношений оставалась одной из самых активно атакуемых пропагандистскими СМИ.

Решение Литвы не принимать российских граждан с 19 сентября, а также аналогичные решения Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии вызвали широкую реакцию.

Страны обвиняют в установлении либеральных русофобских диктатур, дискриминации русскоязычных и желании развязать новую мировую войну, а потому, дескать, провоцируют Россию на военные действия.

В прошлом месяце также стремились принизить государственность, суверенитет и историю Литвы, манипулировать актуальными внутриполитическими вопросами и распространять негативную информацию о Европейском Союзе и его институтах.

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