В сентябре аналитики литовской армии зафиксировали поток дезинформации примерно на двадцать процентов меньше, чем в августе, сообщения были сосредоточены на войне в Украине, ядерной эскалации и газопроводе «Северный поток».
Как сообщили военные, всего за последний месяц выявлено 414 уникальных случаев с признаками негативной информационной деятельности. В августе было зафиксировано 505 таких случаев.
Подчеркивается, что когда 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, произошел перелом во вражеской коммуникации.
«Были задействованы все возможности СМИ, источники и информационные каналы разного уровня начали распространять дезинформационные сообщения, будто Россия напрямую воюет с НАТО», — говорится в сообщении военных аналитиков.
При этом подчеркивается, что дата 21 сентября была выбрана для выступления Путина целенаправленно – именно в это время в Нью-Йорке проходила 77-я сессия Генассамблеи ООН. По мнению аналитиков, это было направлено на то, чтобы привлечь внимание мира к транслируемому Россией нарративу и «продемонстрировать его значимость в глобальном дискурсе».
«С 21 сентября подконтрольные Кремлю СМИ распространяют издевательские сообщения и унижают авторитет лидеров, собравшихся на Генассамблею ООН, — якобы страны ЕС в отчаянии и растерянности после заявлений Путина, а новость о частичной мобилизации вызвала тревогу на Западе, а собравшиеся в штаб-квартире ООН представители стран мира впали в панику», — говорится в сообщении.
Враждебно настроенные СМИ стремились очернить страны Балтии, публиковали статьи, в которых реакция литовской политической элиты на мобилизацию сравнивалась с вулканом, из которого «извергается красная раскаленная лава».
Военные аналитики отмечают, что также в сентябре была активная эскалация темы «ядерного военного шантажа», доминировавшей до инцидента 27 сентября на газопроводе «Северный поток».
Искаженные заявления высокопоставленных представителей государств Альянса о том, что они выступают за возможность применения оружия массового уничтожения против России.
После взрывов на газопроводе «Северный поток» ответственные российские чиновники обвинили США в саботаже.
ЕС и особенно страны Балтии также обвиняются в саботаже с целью получения финансовой выгоды.
В сентябре тема литовско-российских отношений оставалась одной из самых активно атакуемых пропагандистскими СМИ.
Решение Литвы не принимать российских граждан с 19 сентября, а также аналогичные решения Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии вызвали широкую реакцию.
Страны обвиняют в установлении либеральных русофобских диктатур, дискриминации русскоязычных и желании развязать новую мировую войну, а потому, дескать, провоцируют Россию на военные действия.
В прошлом месяце также стремились принизить государственность, суверенитет и историю Литвы, манипулировать актуальными внутриполитическими вопросами и распространять негативную информацию о Европейском Союзе и его институтах.
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