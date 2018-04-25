  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Пожарные: пожар в Алитусе обуздали, школы закрывать не придется (видео)

Подробнее...
default image
В Голландии семья девять лет жила в подвале

Подробнее...
default image
Г.Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете

Подробнее...
default image
Г. Науседа поддерживает законопроект Д. Гайжаускаса об обмене шпионами

Подробнее...
default image
Непал и Китай измерят высоту горы Эверест

Подробнее...
default image
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

Подробнее...
default image
«Детская линия»: помощь родителям

Подробнее...
default image
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Подробнее...
default image
В Каунасе построят новую ледовую арену

Подробнее...
default image
Сто дней в президентском кресле

Подробнее...
default image
Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис призывает сейм Литвы сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Подробнее...
default image
С.Сквернялис: бюджет 2020 года – сбалансированный

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает, как не впускать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией

Подробнее...
default image
В Греции произошли столкновения и пожар в лагере мигрантов

Подробнее...
default image
Половина украинцев за переход русскоязычных школ на украинский язык

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: правящие продемонстрировали, что являются меньшинством

Подробнее...
TOP,Новости,Происшествия,Регионы,Экология и климат

Пожарные: пожар в Алитусе обуздали, школы закрывать не придется (видео)

Скринщот

Литовские пожарные в четверг утром сообщили, что обуздали пожар в Алитусе, на предприятии по переработке автомобильных покрышек.

Городская Комиссия по экстремальным ситуациям решила не закрывать школы.

«В 5 часов утра пришлось побывать в эпицентре пожара, ситуация улучшается: ночью удалось локализовать пожар, горят отдельные очаги. К некоторым невозможно подобраться в темное время суток, потому что в помещениях сильное задымление, мы не рискуем жизнями пожарных, ждем, пока рассветет и будем видеть реальную ситуацию, как продолжить тушение этих очагов», – сказал BNS в четверг утром мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

Скриншот

По его словам, в четверг утром ветер относит дым от Алитуса на территорию района, поэтому в Комиссии по экстремальным ситуациям решено продолжить работу образовательных учреждений.

афиша

«Дым не идет на Алитус, образовательные и другие учреждения будут работать в обычном режиме, а находящимся в промышленном районе предприятиям, где ощущается запах дыма, комиссия рекомендует сегодня не работать», – сказал мэр.

Н. Цесюлис также подчеркивает, что пожарные дали оценку угрозе обрушения зданий места пожара, на территории предприятия Ekologistika.

Пожар в здании площадью 2 тыс. кв. метров на улице Прамонес в Алитусе начался в ночь на среду. На территории самоуправления была объявлена экстремальная ситуация, эвакуирован находящийся поблизости Центр медицинской реабилитации и спорта, прекратили работу расположенные вокруг места пожара предприятия.

Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка назвал этот пожар одним из крупнейших экологических несчастий в Литве в последнее время, а ущерб природе, по его словам, может составить 5 млн евро.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения информировали BNS, что в четверг утром на тушении пожара было занято около 50 пожарных, 11 автоцистерн и дополнительная техника. Причины пожара пока не установлены.

BNS
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!