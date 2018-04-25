Пожарные: пожар в Алитусе обуздали, школы закрывать не придется (видео)

«Дым не идет на Алитус, образовательные и другие учреждения будут работать в обычном режиме, а находящимся в промышленном районе предприятиям, где ощущается запах дыма, комиссия рекомендует сегодня не работать», – сказал мэр.

Н. Цесюлис также подчеркивает, что пожарные дали оценку угрозе обрушения зданий места пожара, на территории предприятия Ekologistika.

Пожар в здании площадью 2 тыс. кв. метров на улице Прамонес в Алитусе начался в ночь на среду. На территории самоуправления была объявлена экстремальная ситуация, эвакуирован находящийся поблизости Центр медицинской реабилитации и спорта, прекратили работу расположенные вокруг места пожара предприятия.

Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка назвал этот пожар одним из крупнейших экологических несчастий в Литве в последнее время, а ущерб природе, по его словам, может составить 5 млн евро.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения информировали BNS, что в четверг утром на тушении пожара было занято около 50 пожарных, 11 автоцистерн и дополнительная техника. Причины пожара пока не установлены.