Позитивные тенденции сохраняются

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Экономика Литвы продолжает расти и движется в другом направлении, чем пандемия, говорит главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис. По его словам, среди самых больших вызовов экономики страны — нехватка рабочих рук и инфляция.

За девять месяцев, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 5,2% до 40,5 млрд. евро, сообщил Департамент статистики Литвы.

«Пока мы не видим здесь никаких проблем с текущей волной пандемии. Распространение вируса и проблемы в системе здравоохранения, количество смертей совершенно не связаны с экономическими показателями: пандемия движется в одном направлении, экономика — в другом», — сказал Н. Мачюлис BNS.

Экономический рост страны остается очень быстрым, одним из самых высоких в Европейском союзе. «Но в целом тенденция остается прежней: экономика интенсивно растет, мы не можем использовать слово «восстановление», потому что не было травмы, от которой следовало бы оправиться», — сказал Н. Мачюлис.

Между тем, по данным новейших исследований, каждый пятый человек живет за чертой бедности. Это значит, что растет расслоение общества, доходы одних растут, другие нищают.

Инфляция и экономический рост

Рост литовской экономики в третьем квартале 2021 года поощряли промышленность и экспорт, ему также способствовала и выросшая инфляция, заявляют экономисты.

«Рост значительный, потому что инфляция тоже высокая. Рост ВВП также поощряется и экспортом, вероятно, что мы закончим этот год с 10-процентным сальдо текущего счета от ВВП. Это означает, что денежный поток, который поступает из Литвы и в Литву, очень высок, мы импортируем около 5 млрд евро именно за счет бизнеса», — сказал BNS финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

М. Дубниковас прогнозировал, что литовская экономика продолжит расти хорошими темпами в конце года, которые могут быть даже выше, чем в третьем квартале. В то же время И. Гените-Пикчене прогнозирует, что результаты по итогам года будут более скромными, так как риски на экспортных рынках возрастают, а рост цен и пандемия могут негативно повлиять на ожидания и поведение потребителей.

Внутренний валовой продукт Литвы за девять месяцев вырос на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составил 40,5 млрд евро, сообщил Департамент статистики Литвы.

Евростат: рост розничной торговли в Литве – один из крупнейших в ЕС

Розничная торговля является одним из важнейших двигателей экономического роста экономики.

В сентябре этого года рост розничной торговли в Литве был одним из самых заметных в странах Евросоюза, свидетельствуют данные Евростата. За год – в сентябре по сравнению с сентябрем 2020 года – розничная торговля в Литве выросла на 11,3%, в среднем в ЕС торговля выросла на 3,2%, в Латвии – за год она увеличилась на 4%, в Эстонии – на 16,7%, сообщает BNS.

За месяц – в сентябре по сравнению с августом – торговля в Литве выросла на 0,8%, в Латвии – на 0,4%, в Эстонии – на 7,1%. В целом в ЕС торговля за месяц сократилась на 0,2%.

Так, к примеру, доходы в октябре в Литве и Эстонии крупнейшей группы розничной торговли одеждой Apranga превысили уровень 2019 года.

«В октябре, несмотря на растущую заболеваемость, нам удалось увеличить выручку в Литве и Эстонии, а также превысить уровень 2019 года», – сказал BNS Римантас Первеняцкас.

Группа сообщает, что ее оборот в октябре по сравнению с октябрем прошлого года вырос в Литве на 10,3%, в Эстонии – на 8,9%, между тем в Латвии, где в октябре были введены новые ограничения в связи с коронавирусом, он упал на 26,9%.

Информация «ЛК», BNS