Правила захоронений во время карантина

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Минздрав Литвы подготовил рекомендации в связи с тем, «как готовить к похоронам тело и прощаться» со скончавшимися от коронавируса.

В пресс-релизе министерства сказано, что такой порядок был разработан на случай, если не удастся избежать смертей от этого вируса. На сегодняшний момент болезнь уносит жизни людей во многих странах мира.

В частности, предусмотрены следующие правила:

— Тело в том месте, где наступила смерть, помещают в непроницаемый пластиковый пакет и перевозят в морг или передают компании, предоставляющей ритуальные услуги.

– Бальзамировать покойного не рекомендуется, но если есть такая необходимость, то процедуру проводят с соблюдением всех правил безопасности и защиты.

– Работники морга, учреждения, предоставляющего услуги кремации и похорон, должны быть информированы о том, что человек скончался от коронавируса.

– Работники, которые непосредственно контактируют с телом покойного, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами или халате с водонепроницаемым передником, респираторе, очках, перчатках.

– Пустые пакеты следует утилизировать как инфицированные медицинские отходы.

Минздрав оговаривает правила прощания с человеком, который скончался от коронавируса.

– Прощание не может проходить в помещении, если на это не получено специального разрешения-гигиенического паспорта.

– Останки рекомендуется кремировать или выставлять в зале в закрытом гробу.

– Зал, в котором проходит прощание, и все подсобные помещения после выноса тела должны пройти дезинфекцию.

Рекомендуется приезжать на похороны только самым близким родственникам, а во время похорон соблюдать действующий порядок.

Сидячие места в похоронном бюро должны находиться как минимум в 1 м друг от друга. Участники похорон должны соблюдать правила.

Люди, которые находятся на 14-дневном карантине после возвращения из-за границы, не должны принимать участие в церемонии.

Поминки нельзя организовывать в кафе и ресторанах. Если поминки организуют дома, то на них должны присутствовать только самые близкие люди. На поминках не должно быть людей, находящихся в режиме самоизоляции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ



