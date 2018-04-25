За нарушения карантинного режима ужесточаются наказания

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к закону, которые позволят ужесточить наказание за нарушения карантинного режима, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, подтвердил в понедельник BNS министр Эльвинас Янкявичюс.

В соответствии с проектом вернувшимся из-за рубежа гражданам, которые не соблюдают самоизоляцию, будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года, а за более мелкие нарушения полиция сможет наказывать денежными штрафами.

По словам министра, поправки к закону были согласованы на неформальном заседании министров, в среду они будут внесены в правительство, а на следующей неделе – в Сейм.

«Суть проекта – полиция, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и сотрудники общественной безопасности смогут наказывать людей, не соблюдающих условия карантина», – сказал BNS министр юстиции.

Штрафы для физических лиц будут составлять от 500 до 1500 евро, для предприятий – от 1500 евро до 6 тыс. евро. За первое нарушение может быть вынесено предупреждение. Сейчас штрафовать могут только специалисты по общественному здоровью.

Поправки к Уголовному кодексу (УК) предусматривают уголовную ответственность для тех, кто нарушает письменное обещание не выходить из дома после возвращения из-за рубежа. За такое преступление суд может назначить лишение свободы сроком до года.

Сейчас уголовная ответственность может применяться только в том случае, если доказано, что из-за нарушения правил карантина заболевание распространилось. Сейчас за это грозит лишение свободы сроком до трех лет, а новый проект увеличивает этот срок от трех до пяти лет тюремного заключения.

В настоящее время для вернувшихся из-за рубежа обязателен двухнедельный карантин. Для всех остальных в общественном пространстве запрещено собираться в группы более пяти человек.

Новые рекомендации в Литве

Глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в начале недели сообщил, что во всех общественных местах люди должны носить защитные маски. В документе, подписанном министром, сказано, что жителям в общественных местах рекомендуют носить медицинские маски (если такой возможности нет – матерчатую маску, закрывающую нос и рот). Без маски можно находиться только в автомобиле. В этом документе содержатся и другие рекомендации, например, носить одноразовые перчатки там, где присутствует контакт с вещами. Жителей также обязали избегать прямого контакта, соблюдать безопасное расстояние (не меньше 2 м и не дольше 15 минут), строго соблюдать правила гигиены (гигиены рук, при чихании или кашле прикрывать рот и нос). Хотя Минздрав рекомендовал носить маски, но при этом отметил, что не знает, где их брать, — в продаже масок нет. Как альтернатива – хотя бы шарф.

Ограничен поток покупателей

Магазинам продуктов питания и аптекам в Литве предписано ограничить поток покупателей, делать покупки запрещено группам более двух человек, между людьми в магазинах должна быть дистанция не менее двух метров.

Магазины также обязаны дезинфицировать корзинки и тележки после использования их клиентами. Они должны обеспечить, чтобы посетители в очередях соблюдали расстояние не менее одного метра между собой. Кроме того, покупателей следует поощрять платить не наличными. Также предписано, чтобы продавцы работали в каждой второй кассе, если между ними не соблюдено расстояние два метра. Работникам магазинов следует обеспечить возможность не реже раза в два часа, а при необходимости и чаще мыть руки с мылом и дезинфицировать их.

В случае необходимости рекомендуется оборудовать перегородки между работниками магазинов и клиентами. Также запрещено делать покупки группами более двух человек. «… члены семьи должны делать покупки по одному», – говорится в решении министра здравоохранения А. Вериги.

Торговые сети, между тем, утверждают, что потоки покупателей в магазинах стали меньше, а жесткое регулирование, по их мнению, может дать противоположный результат – люди массово вынуждены будут ждать на улице в любую погоду.

Дистанционное обучение

По данным Министерства образования, науки и спорта, школьники переходят на дистанционное обучение.

Министерство образования обсуждало вопрос организации дистанционного обучения со всеми специалистами в области образования, а также преподавателями, у которых уже есть опыт дистанционной работы с учениками.

Понятно, что процесс не будет легким, однако Министерство готово прийти на помощь как учителям, так и родителям. Один из моментов, который придется наладить, — проследить, чтобы у каждого учащегося была техническая возможность заниматься удаленно.

Поскольку не исключено, что дистанционное обучение затянется, Министерство образования заверило, что у них есть план действий насчет экзаменационной сессии. Уже откорректировано расписание экзаменов, возможно, это придется делать еще раз.

Есть и другой план. Если карантин закончится до 1 июня, то ученики в школах смогут закончить учебный год практически вовремя, и тогда основная часть экзаменов пройдет в обычном режиме. Даже если это произойдет в последнюю неделю июня, будет не слишком поздно, если, выйдя из режима карантина, все будут готовы к сдаче экзаменов.

Также министр А.Монкявичюс сказал, что не исключен и какой-либо третий вариант, поэтому оценивается опыт других стран. В некоторых из них экзамены отменены, некоторые, как и Литва, пока ищут выход из ситуации.

Помимо этого стало известно, что экзамены для учеников 10-х классов, а также стандартизированные тесты для учеников 4-х и 8-х классов в этом году не состоятся. Проверить свои знания по литовскому языку и литературе, а также по математике десятиклассники смогут самостоятельно и дистанционным образом.

В аттестат будут вписаны годовые оценки. Стандартизированные тесты четвероклассников и восьмиклассников перенесены на ноябрь этого года, т.е. уже на следующий учебный год.

Кроме того, в школах Литвы бесплатное питание получали около 55 тысяч учеников. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис призывает обеспечить бесплатное питание для детей из малоимущих семей в течение всего карантина, даже во время каникул.

Во многих школах страны раздают сухие пайки для детей из малоимущих семей. В таких пайках — продукты с длительным сроком хранения. Некоторые школы уже начали бесплатно кормить детей из семей из группы риска. Принято решение собрать в такие «антикризисные пайки» продукты, из которых еду надо будет приготовить самостоятельно.

Информация «ЛК», BNS