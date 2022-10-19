Правительство дало «зеленый свет» сжиганию мазута в Вильнюсе

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил BNS в среду, что чрезвычайное положение в Вильнюсе должно быть объявлено на этой неделе — по рекомендации комиссии по чрезвычайным ситуациям оно будет объявлено указом директора администрации самоуправления, заседание которой запланировано на четверг.

«У нас есть повод объявить ЧП и тогда у тепловых сетей будет официальное разрешение начать работу с мазутом — сначала завезти его на территорию компании и, если нужно, при снижении температуры воздуха, использовать его для производства тепла», сообщил В. Бенкунскас.

«Если мы объявим ЧП на этой неделе, то можно ожидать, что на следующей неделе первые вагоны мазута поступят по железной дороге на территорию ТЭЦ-2 «, — добавил он.

По его словам, температура воздуха будет определять, когда будет сжигаться мазут: «Если похолодает, нужно будет производить больше тепла, не будет хватать энергии, поставляемой биотопливом и автономными производителями тепла, и придется включать крупные котельные».

По данным Агентства по охране окружающей среды, после объявления чрезвычайной ситуации не нужно будет обращаться за разрешением на сжигание мазута.

Вильнюсские теплосети прогнозируют, что использование малосернистого мазута возможно при снижении температуры воздуха на улице до 8 градусов и работе всех тепловых пунктов в зданиях, а при нарушении деятельности автономных производителей тепла — даже при более высоких температурах.

Вильнюсские теплосети и столичное самоуправление утверждают, что сжигание мазута с низким содержанием серы будет временным решением, заменив чрезвычайно дорогой природный газ, пока через год не заработает биотопливная установка Вильнюсской когенерационной электростанции, которой управляет «Ignitis Group».

Подсчитано, что при использовании мазута с низким содержанием серы средняя стоимость тепла может достигать 8-9 центов за киловатт-час (кВтч), а при сжигании газа — около 16-17 центов за кВтч.

Из-за задержки строительства биотопливного блока в столице 44 процента тепла вырабатывается за счет сжигания газа, когда в Литве в среднем 75% тепла производится из биотоплива. Биотопливная установка должна выйти на полную мощность в отопительный сезон 2023-2024 гг.

Информация ЛК по сообщению BNS