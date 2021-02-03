TOP,Новости,Общество

Правительство Литвы пока решило не смягчать карантин

Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.  

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе. 

«Мы сделали эти промежуточные дела, которые нужно сделать, мы обновили схему и на следующей неделе попытаемся эту обновлённую схему утвердить на правительственном совещании, а если к этому времени назреют и изменения постановления, то утвердим и изменения постановления», – заявила премьер на правительственном совещании в среду. 

реклама

По словам премьер-министра, желательно, чтобы пакет всех соответствующих решений принимался одновременно.

«Некоторые виды деятельности вызвали дискуссии с экспертами, но проблема, вероятно, не в самом обсуждении — обсуждать хорошо, — а в том, чтобы обсуждения проходили в понедельник и вторник, а то только вчера вечером закончили обсуждать, и остались некоторые нерешенные вопросы», — сказала она.

«И поэтому, было бы хорошо, если бы эти решения и принципы были бы приняты единогласно и одновременно, чтобы не было целой цепочки решений», — добавила она.

По словам И. Шимоните, в ближайшее время министерство здравоохранения и другие министерства подготовят решения об усилении контроля за въездом в Литву.

Премьер-министр сказала, что Министерству экономики и инноваций в ближайшее время следует разработать меру поддержки малого бизнеса, связанной с тестированием работников, и ее концепцию планируется утвердить на следующей неделе.

В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров  с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги. 

Однако во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости. 

Информация ЛК по сообщению BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.