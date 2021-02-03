Правительство Литвы пока решило не смягчать карантин

В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.
Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе.
«Мы сделали эти промежуточные дела, которые нужно сделать, мы обновили схему и на следующей неделе попытаемся эту обновлённую схему утвердить на правительственном совещании, а если к этому времени назреют и изменения постановления, то утвердим и изменения постановления», – заявила премьер на правительственном совещании в среду.
По словам премьер-министра, желательно, чтобы пакет всех соответствующих решений принимался одновременно.
«Некоторые виды деятельности вызвали дискуссии с экспертами, но проблема, вероятно, не в самом обсуждении — обсуждать хорошо, — а в том, чтобы обсуждения проходили в понедельник и вторник, а то только вчера вечером закончили обсуждать, и остались некоторые нерешенные вопросы», — сказала она.
«И поэтому, было бы хорошо, если бы эти решения и принципы были бы приняты единогласно и одновременно, чтобы не было целой цепочки решений», — добавила она.
По словам И. Шимоните, в ближайшее время министерство здравоохранения и другие министерства подготовят решения об усилении контроля за въездом в Литву.
Премьер-министр сказала, что Министерству экономики и инноваций в ближайшее время следует разработать меру поддержки малого бизнеса, связанной с тестированием работников, и ее концепцию планируется утвердить на следующей неделе.
В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги.
Однако во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости.
Информация ЛК по сообщению BNS