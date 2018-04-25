Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Кабмин Литвы в среду примет решение, отменить карантин или оставить.

«В любом случае какое-то решение будет — или будет изменена правовая форма, останется экстремальная ситуация, или будет карантин», — сказал во вторник журналистам в сейме премьер Саулюс Сквярнялис.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига подтвердил BNS, что предложит отменить карантин с 17 июня.

Однако, по его словам, определенные ограничения останутся.

«Во-первых, останется контроль над передвижением — сохранится запрет на въезд из тех стран, где распространение заболевания коронавирусом велико. Второй важный момент — массовые мероприятия в Литве и их регулирование», — сказал BNS министр.

Он также отметил, что планируется утвердить как рекомендуемое использование средств личной защиты — масок и т. п.

Сейчас маски нужно носить в общественном транспорте и на его остановках, в магазинах и других закрытых пространствах, на мероприятиях.

Министр также подчеркнул, что в случае необходимости останется возможность объявить карантин не во всей стране, а на отдельной территории, напр., в каком-то отдельном городе.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям во вторник предложила кабмину отменить карантин с 17 июня, однако продлить действие экстремальной ситуации государственного уровня.

Карантин в Литве введен 16 марта, последний раз он продлен до 16 июня.