СМИ: Германия резко критикует предложение санкций США в отношении «Северного потока-2»

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Немецкая газета Handelsblatt приводит критические мнения политиков Германии в адрес проекта США о санкциях против «Северного потока-2», передает Польское радио.

Усиливается геополитический спор, касающийся газопровода «Северный поток-2», — пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt. Газета публикует критические мнения политиков Германии о представленном американскими сенаторами проекте новых санкций в отношении газопровода. Один из политиков ХДС даже назвал американскую инициативу «враждебным актом».

Представленный в предыдущий четверг сенаторами от Республиканской и Демократической партий проект предусматривает значительное расширение санкций США, нацеленных против фирм, задействованных в строительство «Северного потока-2».

Как пишет Handelsblatt, новые американские санкции могут особенно сильно ударить по немецким фирмам и затормозить строительство законченного уже на 94% газопровода. Газета прогнозирует, что это может привести к напряжению в отношениях между США и правительством Германии, которое оказывает политическую поддержку инвестиции.

Замминистра иностранных дел Германии Нильс Аннен сказал газете Handelsblatt, что угрозы санкций со стороны США — это вмешательство в европейский суверенитет.