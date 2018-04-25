В Вильнюсе коронавирус подтвережден у почтальона

Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

В среду у почтальона 40-го отделения почты Вильнюса, что в районе Антакальнис, подтверждено заражение COVID-19, сообщила компания Lietuvos pastas («Почта Литвы»).

Как сообщает компания, все работники почты, у которых был контакт с почтальоном, самоизолировались. Почтовое отделение временно закрыто, проводится дезинфекация помещений.

Lietuvos pastas также информирует, что из-за ухода работников в самоизоляцию на территории, которую обслуживает 40-е отделение, могут быть небольшие задержки с доставкой выплан — идет поиск почтальонов на замену заболевшему.

По данным среды, в Литве в общей сложности подтверждено 1733 случаев коронавируса. Все еще больны 208 человек, выздоровели 1369.

От коронавируса в стране скончалось 74 человека, еще десять заразившихся умерло от других причин.