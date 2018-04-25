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Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы

Фото pixabay.com

Кабмин Литвы в среду утвердил новый налог на автомобильные выхлопы. Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка говорит, что это делается с целью изменить структуру транспортного парка страны и что людей будут призывать приобретать более экологичные автомобили.

По его словам, отсутствие налога на автомобили обусловило то, что парк автомобилей в стране старый.

«С 2030 года в крупных городах, столице будут огромные ограничения, особенно для дизельных автомобилей. Это отсутствие налога обусловило то, что наш парк старый и показатели выхлопов высокие»,  – сказал К. Мажейка.

«Этот шаг необходим, потому что в дальнейшем должны быть приняты еще более строгие решения, если мы не примем никакого решения сегодня», – сказал он.

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Если сейм утвердит новый налог, то он будет введен со следующего года, будет взиматься при регистрации автомобиля, а его размер будет составлять от нескольких десятков до 1280 евро.

BNS
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