Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы

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Кабмин Литвы в среду утвердил новый налог на автомобильные выхлопы. Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка говорит, что это делается с целью изменить структуру транспортного парка страны и что людей будут призывать приобретать более экологичные автомобили.

По его словам, отсутствие налога на автомобили обусловило то, что парк автомобилей в стране старый.

«С 2030 года в крупных городах, столице будут огромные ограничения, особенно для дизельных автомобилей. Это отсутствие налога обусловило то, что наш парк старый и показатели выхлопов высокие», – сказал К. Мажейка.

«Этот шаг необходим, потому что в дальнейшем должны быть приняты еще более строгие решения, если мы не примем никакого решения сегодня», – сказал он.