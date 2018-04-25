В.Василяускас: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией

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В связи с тем, что в Литву прибывают все больше иммигрантов из третьих стран, председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас отмечает, что стране требуются работники более высокой квалификации из-за рубежа.

«Будущее связано с промышленной революцией, рабочими местами, более высокого качества. Поэтому, несомненно, приоритетом должна быть иммиграция более высокой квалификации. С учетом нашей ситуации на рынке труда я считаю, что было бы безответственно отрицать миграционные процессы и их влияние», – сказал В. Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, на положительный баланс миграции в этом году в большей степени повлияла миграция из третьих стран.

«Я не считаю, что нам следует избегать иммиграции из третьих стран. Вопрос в квалификации приезжающих», – сказал он.