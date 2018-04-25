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В.Василяускас: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией

Фото pixabay.com

В связи с тем, что в Литву прибывают все больше иммигрантов из третьих стран, председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас отмечает, что стране требуются работники более высокой квалификации из-за рубежа.  

«Будущее связано с промышленной революцией, рабочими местами, более высокого качества. Поэтому, несомненно, приоритетом должна быть иммиграция более высокой квалификации. С учетом нашей ситуации на рынке труда я считаю, что было бы безответственно отрицать миграционные процессы и их влияние», – сказал В. Василяускас на пресс-конференции во вторник. 

По его словам, на положительный баланс миграции в этом году в большей степени повлияла миграция из третьих стран. 

«Я не считаю, что нам следует избегать иммиграции из третьих стран. Вопрос в квалификации приезжающих», – сказал он.

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В. Василяускас сказал, что тенденции миграции в Литве в течение почти 30 последних лет были достаточно мрачные, однако в этом году они позитивные.  

«За период от независимости по сегодняшний день мы потеряли около четверти рабочей силы. Сценарии не радужные, однако, данные этого года настраивают более оптимистично, и это означает, что есть возможность переломить эту тенденцию», – сказал председатель правления БЛ.

Специалисты в сфере статистики утверждают, что миграционные тенденции были положительными в течение всего этого года за исключением января. В целом в этом году в Литву иммигрировали более 33 тыс. лиц, из страны уехали 26,5 тыс. человек.

BNS
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