Правительство подготовило проект заграждений с Беларусью: завершение не позднее 2022 года

Премьер Ингрида Шимоните сообщила на заседании правительства, что правительство будет просить сейм рассмотреть проекты в особо срочном порядке, ранее поправки были представлены фракциям, к ним не было существенных замечаний.

Глава правительства заявила, что для строительства заграждений на границе с Беларусью необходимо найти «лучший баланс между двумя задачами: время и максимальная прозрачность, даже и в таких сложных условиях, так как стоимость его велика и ответственность также велика».

Новые законы предусматривают, что «срочное возведение физического барьера у госграницы Литвы и вместе с тем внешней границы Европейского Союза с Беларусью имеет стратегическое значение».

В законе прописано, что заграждения возводятся в целях «ликвидации создавшейся экстремальной ситуации из-за организованного третьими странами массового наплыва лиц из третьих стран». В проекте записано, что физический барьер должен быть построен не позднее 2022 года.

Полномочиями в принятии решений по возведению заграждений, такие как назначение заказчика и исполнителя проекта, определение их функций, место и сроки выполнения работ, порядок финансирования и т.д., будет наделено правительство.

Исполнителем проекта по решению правительства будет назначено юрлицо, в котором государству принадлежит не менее двух третей акций, и которое располагает необходимым опытом, мощностями и возможностями для реализации проекта.

Финансироваться проект будет из средств госбюджета, также в установленном порядке могут использоваться средства из помощи ЕС и других источников.

Ранее премьер И. Шимоните подтвердила, что возведение заграждений будет поручено одной из госкомпаний энергетической группы Epso-G.

«Какая конкретно компания будет выбрана, об этом мы еще позже скажем, но это будет предприятие энергетического сектора, которое будет наиболее практичным выбором, мы еще это должны обсудить, но решение согласовано, что будем искать наиболее практичное решение в группе Epso-G», — говорила премьер на этой неделе.

Группа Epso-G объединяет электро- и газопередающие компании Litgrid и Amber Grid, которые реализуют энергетические проекты Литвы, и предприятие по строительству специальных электросооружений Tetas.

Заграждение на границе с Беларусью будет состоять из двух частей — преграда из колючей проволоки «концертина» и установленный забор из металлической сетки.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на 508-километровом отрезке границы с Беларусью проволочный забор высотой четыре метра из сварной стержневой сетки, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы Y, на которых дополнительно будет смонтирована колючая проволока, так называемая «концертина».

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из колючей проволоки «концертины».

По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.

Протяженность границы Литвы с Беларусью — 670 км.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Принятое решение о возможности разворачивать нелегально пересекающих границу лиц значительно снизило их наплыв.