Правительство – «за» обязательство операторов предоставлять данные о литовцах за рубежом

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Правительство Литвы предлагает обязать операторов мобильной связи предоставлять данные о гражданах Литвы за рубежом, а в случае необходимости — и помогать с ними связываться.

В среду Кабмин одобрил подготовленные МИД поправки к Закону об электронной связи. Далее они отправятся для утверждения в сейм.

В поправках намечается обязать операторов предоставлять данные о числе находящихся за рубежом пользователей, пересылать сообщения МИД, помогать связываться с гражданами Литвы или Евросоюза (ЕС), если возникает угроза для их безопасности, здоровья или жизни.

Более детальный порядок сотрудничества будет установлен указом министра иностранных дел.

Сейчас при предоставлении консульской помощи Литва не располагает актуальными данными о находящихся за рубежом жителях, пользующихся услугами операторов страны, также не регламентировано сотрудничество МИД и операторов.

В условиях пандемии коронавируса Литва рассылала информацию находящимся за рубежом или не имеющим возможности вернуться гражданам на основании отдельного соглашения с операторами.