Взморье готовится к большому событию – Празднику корюшки

Небольшого размера рыбка стала популярной благодаря не только своему вкусу, который не то чтобы сильно чем-то выделяется, но и крайне необычному запаху. Там, где появляется корюшка, атмосфера наполняется ароматом свежих огурцов.
Отведать пахнущую огурцом рыбку и полюбоваться красотой взморья курорты приглашают 7- 9 февраля.
Во время праздника гости города познакомятся с рыболовными традициями, историей и кулинарным наследием региона.
Гостей ждут свежие, пахнущие огурцами, поджаренные или копченые, поющие, прыгающие, металлические, глиняные и янтарные корюшки, вкуснейшая уха, самые настоящие рыбаки и жямайтийские рыбацкие хитрости.
Как и ежегодно, веселье будет повсюду. В дни праздника, 7- 9 февраля, на улицах Витауто и Басанавичяус развернется ярмарка, будет звучать музыка, состоятся веселые соревнования, будет немало интересных аттракционов.
9 февраля на празднике всех ждут пахнущая огурцами корюшка, традиционный магарыч для рыбаков и гостей, рыбацкие мелодии.
В течение всего дня можно будет не только попробовать подготовленную разными способами корюшку, но и участвовать в соревнованиях, следить за гриль-чемпионатом корюшки.
Традиционным украшением праздника станет купание моржей в ледяном море.
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