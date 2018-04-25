default image
Евросоюз намерен создать единую базу данных

Подробнее...
default image
Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок"

Подробнее...
default image
Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

Подробнее...
default image
Коронавирус: ВОЗ впервые заметила снижение заболеваемости

Подробнее...
default image
Кабмин: закупать древесину первыми смогут переработчики Литвы

Подробнее...
default image
Сенат США признал Трампа невиновным в деле по импичменту

Подробнее...
default image
В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox New о масштабе убийств

Подробнее...
default image
Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

Подробнее...
default image
Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров

Подробнее...
default image
Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям

Подробнее...
default image
Четверть домов в Ирландии – радиоактивны!

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: на переговорах по бюджету ЕС Литве важно расставить приоритеты

Подробнее...
default image
Пассажир с подозрением на вирус из Вильнюсского аэропорта доставлен в больницу

Подробнее...
default image
Возобновляемые источники энергии в Европе достигают исторического уровня

Подробнее...
default image
Погода в Европе: шторм и наводнения, лесной пожар и жара

Подробнее...
default image
Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

Подробнее...
default image
Посольство Китая: мы отметаем все обвинения разведки Литвы

Подробнее...
default image
100 тысяч мигрантов готовы ринуться на штурм границы Венгрии

Подробнее...
default image
Очередные президентские выборы пройдут в Польше 10 мая

Подробнее...
Клайпедский Вестник,Культура

Взморье готовится к большому событию – Празднику корюшки

  • Фото BFL/Витаутаса Петрикаса

Небольшого размера рыбка стала популярной благодаря не только своему вкусу, который не то чтобы сильно чем-то выделяется, но и крайне необычному запаху. Там, где появляется корюшка, атмосфера наполняется ароматом свежих огурцов.

Отведать пахнущую огурцом рыбку и полюбоваться красотой взморья курорты приглашают 7- 9 февраля.

Во время праздника гости города познакомятся с рыболовными традициями, историей и кулинарным наследием региона.

Гостей ждут свежие, пахнущие огурцами, поджаренные или копченые, поющие, прыгающие, металлические, глиняные и янтарные корюшки, вкуснейшая уха, самые настоящие рыбаки и жямайтийские рыбацкие хитрости.

реклама

Как и ежегодно, веселье будет повсюду. В дни праздника, 7- 9 февраля, на улицах Витауто и Басанавичяус развернется ярмарка, будет звучать музыка, состоятся веселые соревнования, будет немало интересных аттракционов.

9 февраля на празднике всех ждут пахнущая огурцами корюшка, традиционный магарыч для рыбаков и гостей, рыбацкие мелодии.

В течение всего дня можно будет не только попробовать подготовленную разными способами корюшку, но и участвовать в соревнованиях, следить за гриль-чемпионатом корюшки.

Традиционным украшением праздника станет купание моржей в ледяном море.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600