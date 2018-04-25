Взморье готовится к большому событию – Празднику корюшки

Фото BFL/Витаутаса Петрикаса

Небольшого размера рыбка стала популярной благодаря не только своему вкусу, который не то чтобы сильно чем-то выделяется, но и крайне необычному запаху. Там, где появляется корюшка, атмосфера наполняется ароматом свежих огурцов.

Отведать пахнущую огурцом рыбку и полюбоваться красотой взморья курорты приглашают 7- 9 февраля.

Во время праздника гости города познакомятся с рыболовными традициями, историей и кулинарным наследием региона.

Гостей ждут свежие, пахнущие огурцами, поджаренные или копченые, поющие, прыгающие, металлические, глиняные и янтарные корюшки, вкуснейшая уха, самые настоящие рыбаки и жямайтийские рыбацкие хитрости.