Наш питомец Скит, о которым мы писали летом, уже подрос и окреп. Но этот игривый и жизнерадостный малыш до сих пор у нас в приюте, он все еще ищет ответственных и любящих хозяев… Если вы согласны, что животное в доме – это не только игры и забавы, а еще и ответственность, и хотите подарить любовь и домашний уют этому замечательному существу, позвоните по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».