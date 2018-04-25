ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

«Пришла редька да хрен, да Сирин Ефрем». Тем, кто не догадался, о чем идет речь, поясню: о Великом посте. Редька с хреном – самая настоящая постная еда. А Ефрем Сирин упоминается в этой поговорке потому, что в течение всего поста в будние дни читается созданная им молитва «Господи и Владыко живота моего».
Догадливых спешу успокоить. Пока пришел только Ефрем, 10 февраля по новому стилю – день его памяти. А редька с хреном, то бишь пост, начнутся 2 марта.
Ефрем родился в сирийском городе Низибии. Сейчас это Нусайбин на юго-востоке Турции. К тому времени (IV век) турки в эти края еще не пришли, и жили здесь сирийцы, которые имели свой язык, в отличие от современных арабов-сирийцев. На этом языке говорил и писал свои произведения Ефрем. Потому-то и прозвали его Сирином, что в переводе на русский – сириец. Сирийский язык родственен арамейскому, на котором говорил Иисус Христос.
Точных и однозначных биографических сведений о Ефреме нет. Родился он в самом начале IV века. В молодости был очень вспыльчивым и неуравновешенным человеком и глубокой религиозностью не отличался. До поры до времени. Однажды его осудили за преступление, которого он не совершал. Обвинили в краже овец. В заточении Ефрем услышал во сне голос, который призывал его к покаянию. Вскоре состоялся суд, на котором Ефрема оправдали. Из тюрьмы он вышел совершенно другим человеком. Заслуги пенитенциарной педагогики нет – тюрьма мало кого исправляет, скорее наоборот, озлобляет. Покаяние в нем пробудил таинственный голос.
Молодой человек уходит в горы и становится отшельником. Здесь он находит себе наставника, будущего епископа Низибийского Иакова. Целых 14 лет, до самой кончины святителя, Ефрем находится рядом с учителем. И мудрый старец поручает Ефрему говорить проповеди, учить детей в училище. Даже взял его на I Вселенский собор в Никее (325 г.). Очень хотел Иаков, чтобы Ефрем стал священником. Но тот по своему смирению отказывался и до самой смерти был диаконом.
В 363 году персы захватили Низибию, и Ефрем вынужден был перебраться в другое место. Он поселился около города Эдессы. Тут он продолжает свой отшельнический образ жизни до конца своих дней. Умер преподобный в 373 году.
Правда, однажды он вынужден был прервать свое уединение в пещере. В Эдессе был страшный голод. Бедняки умирали от истощения. Ефрем пришел в город и произнес пламенную проповедь. Сила его слова была так велика, что богатые стали оказывать помощь своим неcчастным согражданам. На собранные деньги Ефрем построил богадельню для больных и нищих. И вновь удалился в свою пещеру.
В историю Церкви Сирин вошел как замечательный толкователь Писания, поэт и проповедник. Им написано более 1000 произведений. Как экзегету (толкователю Писания) ему не было равных. Не только литературный талант и прекрасное знание Библии способствовали этому, но и его глубокие познания в еврейском языке, географии, этнографии и истории Палестины. Он вообще отличался высочайшей эрудицией. Им было написано множество текстов, которые по сей день украшают наше богослужение. Его слова (проповеди) очень разнообразны по тематике. Вот лишь несколько названий в подтверждение: «В исправление тех, которые предаются страстям и домогаются почестей», «В низложение гордыни», «К нерадивой душе», «На лукавых жен» (очень популярное в свое время на Руси произведение), «На тех, которые ежедневно грешат и ежедневно каются», «О брани с диаволом».
В поэмах Сирин использует более пятидесяти стихотворных размеров. Какой современный поэт может похвастаться таким разнообразием формы?! Изысканны его акростихи (стихотворения, где первые буквы каждой строки составляют осмысленный текст).
Его труды переводились на греческий, латинский, славянский и другие языки. К сожалению, не все его наследие дошло до нас. А на русский язык было переведено только 265 произведений. Сколько же шедевров прошло мимо нас!
Самым известным произведением Ефрема Сирина стала короткая молитва, «которую священник повторяет во дни печальные Великого поста» (А.С.Пушкин).
Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви
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