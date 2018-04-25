ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

«Пришла редька да хрен, да Сирин Ефрем». Тем, кто не догадался, о чем идет речь, поясню: о Великом посте. Редька с хреном – самая настоящая постная еда. А Ефрем Сирин упоминается в этой поговорке потому, что в течение всего поста в будние дни читается созданная им молитва «Господи и Владыко живота моего».

Догадливых спешу успокоить. Пока пришел только Ефрем, 10 февраля по новому стилю – день его памяти. А редька с хреном, то бишь пост, начнутся 2 марта.

Ефрем родился в сирийском городе Низибии. Сейчас это Нусайбин на юго-востоке Турции. К тому времени (IV век) турки в эти края еще не пришли, и жили здесь сирийцы, которые имели свой язык, в отличие от современных арабов-сирийцев. На этом языке говорил и писал свои произведения Ефрем. Потому-то и прозвали его Сирином, что в переводе на русский – сириец. Сирийский язык родственен арамейскому, на котором говорил Иисус Христос.

Точных и однозначных биографических сведений о Ефреме нет. Родился он в самом начале IV века. В молодости был очень вспыльчивым и неуравновешенным человеком и глубокой религиозностью не отличался. До поры до времени. Однажды его осудили за преступление, которого он не совершал. Обвинили в краже овец. В заточении Ефрем услышал во сне голос, который призывал его к покаянию. Вскоре состоялся суд, на котором Ефрема оправдали. Из тюрьмы он вышел совершенно другим человеком. Заслуги пенитенциарной педагогики нет – тюрьма мало кого исправляет, скорее наоборот, озлобляет. Покаяние в нем пробудил таинственный голос.