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TOP,Новости,Общество

«Праздник трёх народов»: государственные похороны командиров восстания 1863-1864 гг.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В Вильнюсе в пятницу началась торжественная церемония государственных похорон руководителей и участников восстания 1863-1864 гг.

В сопровождении военного почётного караула Литвы и Польши гробы с останками лидеров литовского восстания Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского и 18 других повстанцев были перенесены из Дворца правителей в Вильнюсский кафедральный собор.

Несколько сотен белорусов с бело-красными национальными белорусскими флагами, обычно используемыми представителями оппозиции нынешнему режиму, собрались в начале церемонии у Собора.

Как сказал BNS Павел Коновалов из Беларуси, похороны повстанцев являются общим праздником трёх народов.

«Это наши национальные герои. У нас — три нации — литовцы, поляки и белорусы. Я здесь, потому что это всё в моём сердце», — сказал 31-летний строитель.

Повстречавшаяся журналисту BNS 25-летняя Юлия Пилипюк — просто прохожая, но её папа — украинец, поэтому церемония важна и для неё.

«Я просто шла мимо. Полагаю, что это люди, которые отдали свои жизни за нашу свободу, и мы должны их чтить. Это очень красивая церемония, которая вызывает тёплые чувства», — сказала молодая деловая женщина, которая за рубежом обучалась микробиологии.

Пенсионер Казимерас Янкунас наблюдал за началом похорон с фотоаппаратом. По его словам, важно, чтобы останки были обнаружены и теперь могут быть захоронены.

«Это наша история. Больше ничего не скажешь. Это своего рода сигнал о борьбе с царизмом. Теперь мы помним об этом и хотим попрощаться с повстанцами, важно, что их останки были обнаружены», — сказал BNS 78-летний мужчина.

«Это важная для Беларуси, Украины, Польши и Литвы церемония, это воспоминание о нашем общем прошлом», — добавил он.

Во второй половине дня останки мятежников будут перевезены из Вильнюсского Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по пути процессия остановится у Острой Брамы (Ворот Зари).

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выступят на церемонии прощания в Кафедральном соборе.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба также примет участие в мероприятиях.

Жители смогут наблюдать за церемонией с установленных на Кафедральной площади больших экранов, её также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса.

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