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Вице-премьер Беларуси призывает народы не присваивать лидеров Восстания 1863 года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В пятницу белорусский вице-премьер Игорь Петришенко призвал народы не присваивать лидеров восстания XIX века, особенно Константина (бел. Кастуся) Калиновского.

По его словам, Восстание 1863–1864 годов против Российской империи является «страницей нашего общего прошлого», которое объединяет народы, участвовавшие в бунте.

«У каждой страны свой образ К. Калиновского, но он не должен стать исторической фигурой, которую используют в политических целях. Наоборот, это та страница нашего общего прошлого, которую мы должны ценить, и которая нас объединяет сейчас и в будущем», – заявил И. Петришенко в Вильнюсском кафедральном соборе. 

Заместитель премьера Беларуси выступил с речью во время торжественной церемонии перезахоронения останков лидеров восстания в Вильнюсе. 

«Это по-настоящему исторический момент, равно важный для белорусского, литовского, польского, украинского и латвийского народов», – сказал политик.

«События 1863–1864 годов, которые затронули сразу несколько территорий государств Восточной Европы, происходили и на нашей земле. Почти все лица, которым сегодня мы отдаем дань памяти, являются сынами белорусской земли, связаны с ней общей судьбой», – добавил представитель Беларуси.

«Для белорусов это не только воспоминания о прошлом, но, что важнее, это возможность почтить наших предков, которые обрели покой в своей земле», – сказал И. Петришенко.

Белорусы считают К. Калиновского своим национальным героем, который оказал огромное влияние на развитие нации и государства. 

И. Петришенко поблагодарил Литву за сотрудничество в идентификации останков  К. Калиновского. 

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. Лидеры восстания были казнены в 1864 году.

С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время — в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гядиминаса в 1831 году.

Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.

В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедиминаса в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.

Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.

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